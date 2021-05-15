Россияне в два раза активнее пользовались электросамокатами в майские праздники

Москва, 15 мая. Сервис городской мобильности «Ситимобил» и сервис аренды самокатов Urent изучили активность использования электросамокатов в майские праздники в городах России.

Выяснилось, что активнее всего самокатами пользовались жители Москвы, Петербурга, Казани, Самары, Новосибирска, Волгограда, Екатеринбурга и Челябинска. В среднем в России зафиксирован более чем двукратный рост количества поездок на самокатах по сравнению с данными накануне каникул. Средняя продолжительность поездки увеличилась на 10%.

«Порядка 70—80% всех поездок на самокатах — это прогулки с семьей, друзьями и знакомство с городом. Например, в Москве любимыми местами катания в праздники стали ВДНХ и «Парк Горького», в Санкт-Петербурге — Дворцовая площадь и Петровский парк Победы», — говорится в исследовании.

Арендовать самокаты большинство пользователей начинают после обеда. По поездкам наиболее явный час пик приходится на 17:00, сообщает RT.

Ранее сообщалось, что в преддверии длительных выходных в мае россияне потратили в сфере туризма на 11% средств больше, чем неделей раньше. Кроме того, в последнюю рабочую неделю возросли покупки алкогольной и табачной продукции.