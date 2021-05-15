Лукашенко посетит Россию в третий раз за год до конца мая

Минск, 15 мая. Президент Белоруссии Александр Лукашенко планирует посетить РФ в третий раз за год для переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным.

Точная дата и место проведения переговоров не разглашаются, они должны состояться до конца мая, сообщает со ссылкой на источники в Москве и Минске «Коммерсантъ». Президенты двух стран часто встречаются из-за работы над дорожными картами по интеграции России и Белоруссии, отмечает издание.

Отмечается, что предстоящие переговоры, как и прежние встречи лидеров государств в Сочи и Москве, пройдут в закрытом формате.

Ранее стало известно, что президенты России и Белоруссии обменялись поздравлениями по случаю Дня Победы. В ходе телефонного разговора лидеры стран обсудили ряд вопросов, касающиеся двусторонней повестки, и подтвердили обоюдный настрой на последовательное укрепление партнерских отношений и союзничества между государствами.