Бывшая жена Олега Яковлева из «Иванушек» вывезла вещи из его квартиры

Москва, 15 мая. Бывшая жена покойного участника группы «Иванушки» Олега Яковлева Александра Куцевол вывезла вещи из жилья музыканта в центре столицы.

Квартира оказалась совершенно пуста, девушка даже сняла сделанные из красного дерева ставни и забрала предметы искусства, которые хранил артист.

В одной из комнат осталась лежать на полу фигурка в форме сердца, но в шкафах не оказалось вещей Яковлева. Куцевол ранее утверждала, что носит одежду бывшего избранника и не может расстаться с его толстовками.

Олег Яковлев умер от остановки сердца летом 2017 года. Незадолго до смерти Яковлев составил завещание, согласно которому все наследство отходит его другу Роману Радову и племяннице Татьяне. Своей сожительнице Александре Куцевол он ничего не отписал. Однако ее такой расклад не устроил.

Для того чтобы не выезжать из квартиры Яковлева, Куцевол легла в психиатрическую клинику. Это произошло как раз накануне ее выселения из квартиры, которое должны были выполнить судебные приставы.

В марте за девушку вступился племянник Рыжего из «Иванушек» Андрей Бурдуков, также известный как Андрей Григорьев-Апполонов — младший. Он уже не раз критиковал племянницу Яковлева Татьяну, которая, по его словам, посещает одно шоу за другим, чтобы распространять слухи о бывшей возлюбленной Олега.

Он также высказал мнение, что основной фигурант завещания Яковлева, Радов, не просто так избегает публичности. Он не исключил, что Радов мог оказать какое-либо давление на Яковлева непосредственно перед смертью.