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15 мая 09:35
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
09:34
Общество
Шведские ученые определили, как личность владельцев влияет на стресс у собак
09:32
Общество
Иммунолог Жемчугов оценил возможность резкого роста заболеваемости COVID-19 в РФ
09:30
Происшествия
Учеников 175-й гимназии Казани будут усиленно охранять в новой школе
09:27
Экономика
Спрос на загородное жилье в Ленобласти вырос на 15,6%
09:27
Технологии
Инновационные разработки позволили снизить вес ракеты «Протон-М»
09:26
Весь мир
Представитель съемочной группы фильма «Турист»: мы восхищены мужеством народа ЦАР
09:24
Видео
Полуфиналисты конкурса «Мастера гостеприимства» встретились в Перми
09:22
Происшествия
Карстовый провал глубиной пять метров образовался под Нижним Новгородом
09:21
Шоу-бизнес
Стали известны подробности госпитализации Анастасии Макеевой
09:21
Общество
Россияне рассказали, сколько денег им необходимо для исполнения мечты
09:20
Экономика
Минск намерен занять 100 млрд рублей через облигации
09:13
Наука
Японские ученые доказали способность человека к формированию шестого чувства
09:11
Наука
Коронавирус оказался способен встраиваться в ДНК человека
09:10
Политика
Бойцы ВСУ за сутки пять раз открывали гранатометный огонь по населенным пунктам ЛНР
09:04
Видео
Тысячи палестинцев покинули дома из-за обстрелов Израиля. События дня
09:01
Общество
Названы главные признаки имитации оргазма женщиной
09:00
Общество
Единство учёта. Нужна база хронических состояний. Колонка Анатолия Вассермана
09:00
Общество
Оперная певица Василиса Бержанская: К русскому репертуару я приду непременно
08:58
Общество
Госдума назвала новую политику конфиденциальности WhatsApp неэтичной
08:54
Общество
Данные банковской карты незнакомцам сообщал каждый десятый школьник в России
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Бывшая жена Олега Яковлева из «Иванушек» вывезла вещи из его квартиры

Общество
Бывшая жена Олега Яковлева из «Иванушек» вывезла вещи из его квартиры
vk.com  /  @yakovlevsinger

Москва, 15 мая. Бывшая жена покойного участника группы «Иванушки» Олега Яковлева Александра Куцевол вывезла вещи из жилья музыканта в центре столицы.

Квартира оказалась совершенно пуста, девушка даже сняла сделанные из красного дерева ставни и забрала предметы искусства, которые хранил артист.

В одной из комнат осталась лежать на полу фигурка в форме сердца, но в шкафах не оказалось вещей Яковлева. Куцевол ранее утверждала, что носит одежду бывшего избранника и не может расстаться с его толстовками.

Олег Яковлев умер от остановки сердца летом 2017 года. Незадолго до смерти Яковлев составил завещание, согласно которому все наследство отходит его другу Роману Радову и племяннице Татьяне. Своей сожительнице Александре Куцевол он ничего не отписал. Однако ее такой расклад не устроил.

Для того чтобы не выезжать из квартиры Яковлева, Куцевол легла в психиатрическую клинику. Это произошло как раз накануне ее выселения из квартиры, которое должны были выполнить судебные приставы.

В марте за девушку вступился племянник Рыжего из «Иванушек» Андрей Бурдуков, также известный как Андрей Григорьев-Апполонов — младший. Он уже не раз критиковал племянницу Яковлева Татьяну, которая, по его словам, посещает одно шоу за другим, чтобы распространять слухи о бывшей возлюбленной Олега.

Он также высказал мнение, что основной фигурант завещания Яковлева, Радов, не просто так избегает публичности. Он не исключил, что Радов мог оказать какое-либо давление на Яковлева непосредственно перед смертью.

яковлев иванушки куцевол
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