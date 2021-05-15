«Только бы не рак»: Рита Дакота впервые рассказала о проблемах со здоровьем

Москва, 15 мая. Популярная певица Рита Дакота рассказала о проблемах со здоровьем, из-за которых она экстренно попала в клинику на Бали и отменила большой концерт.

В проекте «Загугли звезду» Рита Дакота призналась, что она трудоголик. Девушка много работала, игнорируя нестерпимые боли в области живота. Певица даже провела большой концерт в столице, но вскоре организм жестко наказал ее за «самопожертвование».

По приезде на Бали, куда она улетела с дочкой Майей и возлюбленным Федором Белогаем, артистку госпитализировали. Ей казалось, что она вот-вот может умереть. Врачи взяли необходимые анализы и искали причину проблем со здоровьем.

«Этот час был самым долгим в моей жизни. «Только бы не рак, только бы не рак», — шептала я внутри себя», — призналась исполнительница.

В результате ей диагностировали две кисты, врачи предлагали экстренное хирургическое вмешательство. Дакота отказалась и спустя некоторое время все новообразования рассосались сами по себе.

«Мне говорили, что надо делать операцию. Я не стала делать никакую операцию, и все у меня рассосалось само, все ушло», — призналась звезда.

На случившееся исполнительница смотрит по-философски. По ее словам, пережитая боль нужна была, чтобы заглянуть вглубь себя. Ранее, во время участия в проекте «Фабрика звезд», Дакоте пришлось прибегнуть к помощи психолога.