Одного человека госпитализировали после аварии с «газелью» под Красноярском

Красноярск, 15 мая. Медики оставили одного человека в больнице после недавнего ДТП с микроавтобусом в Красноярском крае.

Авария случилась в ночь на субботу. Пострадали в общей сложности 10 человек, пятеро отправлены в больницу. Однако в итоге врачи отправили их на амбулаторное лечение, оставив в больнице одного раненного.

«Все осмотрены, им оказана необходимая медицинская помощь. По итогу на утро один госпитализирован в стационар в состоянии средней степени тяжести», — рассказали ТАСС в региональном Минздраве.

Ранее стало известно об аварии на трассе Р-257 «Енисей». Молодой водитель на Nissan AD ехал в Абакан со стороны Кызыла. В определенный момент он не справился с управлением и влетел в отечественный микроавтобус.