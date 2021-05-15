Колдун порекомендовал конкурсантам отказаться от секса накануне Евровидения

Москва, 15 мая. Некогда участник песенного конкурса "Евровидение" Дмитрий Колдун рассказал, что перед важными выступлениями лучше отказаться от секса.

Букмекеры считают, что у Манижи низкие шансы на победу, но девушка не теряет надежд и репетирует в Роттердаме. Участник «Фабрики звезд» Дмитрий Колдун, исходя из собственного опыта, дал несколько советов конкурсантов. Он принимал участие в «Евровидение» в 2007-м году и занял 7-е место. Колдун призвал накануне выступления отказаться от секса, передает издание «Дни.ru».

«Я точно знаю, что перед любым знаковым выступлением, где надо себя проявить и показать вокально, как, например, «Евровидение», секс противопоказан. После секса не берутся высокие ноты», — сказал певец.

По словам Колдуна, на сцене можно «дать петуха», если все силы уйдут на секс. Однако он не уточнил, касается ли это девушек.

Ранее отправившаяся на Евровидение в Роттердам Манижа показала кадры из аэропорта. Певица представит Россию с композицией Russian Woman на Евровидении, которое в прошлом году не состоялось из-за пандемии коронавирусной инфекции. В 2020-м от РФ должна была выступить группа Little Big, но коллектив решил дать возможность другим артистам отправиться в Нидерланды в этом году.