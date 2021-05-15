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15 мая 09:35
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
09:34
Общество
Шведские ученые определили, как личность владельцев влияет на стресс у собак
09:32
Общество
Иммунолог Жемчугов оценил возможность резкого роста заболеваемости COVID-19 в РФ
09:30
Происшествия
Учеников 175-й гимназии Казани будут усиленно охранять в новой школе
09:27
Экономика
Спрос на загородное жилье в Ленобласти вырос на 15,6%
09:27
Технологии
Инновационные разработки позволили снизить вес ракеты «Протон-М»
09:26
Весь мир
Представитель съемочной группы фильма «Турист»: мы восхищены мужеством народа ЦАР
09:24
Видео
Полуфиналисты конкурса «Мастера гостеприимства» встретились в Перми
09:22
Происшествия
Карстовый провал глубиной пять метров образовался под Нижним Новгородом
09:21
Шоу-бизнес
Стали известны подробности госпитализации Анастасии Макеевой
09:21
Общество
Россияне рассказали, сколько денег им необходимо для исполнения мечты
09:20
Экономика
Минск намерен занять 100 млрд рублей через облигации
09:13
Наука
Японские ученые доказали способность человека к формированию шестого чувства
09:11
Наука
Коронавирус оказался способен встраиваться в ДНК человека
09:10
Политика
Бойцы ВСУ за сутки пять раз открывали гранатометный огонь по населенным пунктам ЛНР
09:04
Видео
Тысячи палестинцев покинули дома из-за обстрелов Израиля. События дня
09:01
Общество
Названы главные признаки имитации оргазма женщиной
09:00
Общество
Единство учёта. Нужна база хронических состояний. Колонка Анатолия Вассермана
09:00
Общество
Оперная певица Василиса Бержанская: К русскому репертуару я приду непременно
08:58
Общество
Госдума назвала новую политику конфиденциальности WhatsApp неэтичной
08:54
Общество
Данные банковской карты незнакомцам сообщал каждый десятый школьник в России
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Колдун порекомендовал конкурсантам отказаться от секса накануне Евровидения

Шоу-бизнес
Колдун порекомендовал конкурсантам отказаться от секса накануне Евровидения
Агентство городских новостей Москва  /  Кирилл Зыков

Москва, 15 мая. Некогда участник песенного конкурса "Евровидение" Дмитрий Колдун рассказал, что перед важными выступлениями лучше отказаться от секса.

Букмекеры считают, что у Манижи низкие шансы на победу, но девушка не теряет надежд и репетирует в Роттердаме. Участник «Фабрики звезд» Дмитрий Колдун, исходя из собственного опыта, дал несколько советов конкурсантов. Он принимал участие в «Евровидение» в 2007-м году и занял 7-е место. Колдун призвал накануне выступления отказаться от секса, передает издание «Дни.ru».

«Я точно знаю, что перед любым знаковым выступлением, где надо себя проявить и показать вокально, как, например, «Евровидение», секс противопоказан. После секса не берутся высокие ноты», — сказал певец.

По словам Колдуна, на сцене можно «дать петуха», если все силы уйдут на секс. Однако он не уточнил, касается ли это девушек.

Ранее отправившаяся на Евровидение в Роттердам Манижа показала кадры из аэропорта. Певица представит Россию с композицией Russian Woman на Евровидении, которое в прошлом году не состоялось из-за пандемии коронавирусной инфекции. В 2020-м от РФ должна была выступить группа Little Big, но коллектив решил дать возможность другим артистам отправиться в Нидерланды в этом году.

евровидение дмитрий колдун Манижа
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