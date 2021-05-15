Лихачи-самокатчики в Петербурге «докатились» до уголовного дела

Санкт-Петербург, 15 мая. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после инцидента с лихачами на электросамокатах, сбивших несколько человек в Санкт-Петербурге.

Бастрыкин поручил руководству Главного следственного управления СК РФ в Санкт-Петербурге возбудить уголовное дело из-за инцидента, который произошел на невском проспекте.

Некоторое время назад стало известно, что самокатчики сбили минимум двух пешеходов. Первый врезался в стену и урну от столкновения с молодыми людьми, а со вторым у лихачей завязался конфликт, после которого пострадавший оказался госпитализирован.

Молодые люди передвигались по тротуару с большой скоростью и подрезали друг друга, один из которых сидел на самокате, когда ехал. Возможно, это не единственное происшествие с участием молодых людей, которых пока не задержали правоохранительные органы.

Ранее сообщалось, что петербуржец получил условный срок за избиение друга шваброй. Согласно информации, у Алексея Пугачева 28 апреля 2020 года произошел конфликт с другом, в ходе которого потерпевший упал, а обвиняемый не остановился и несколько раз ударил товарища шваброй.