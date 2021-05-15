Диетолог назвала забытый продукт для улучшения работы кишечника

Москва, 15 мая. Продукты, содержащие клетчатку и пищевые волокна, способны значительно улучшить работу кишечника, рассказала диетолог Елена Кален.

Благодаря клетчатке пища переваривается быстрее, а питательные вещества легче усваиваются. Это происходит за счет того, что клетчатка не расщепляется, а набухает в кишечнике и заставляет его стенки сокращаться, сообщила специалист в своем Instagram.

Чтобы поправить здоровье кишечника, нужно включить в рацион фрукты и овощи, крупы, зерна и бобовые. Также стоит пить побольше воды, которая способствует разбуханию клетчатки. Если же употреблять клетчатку, но при этом пить недостаточно воды, то здоровью, наоборот, можно навредить, подытожила специалист.

Недавно диетолог напомнила, что с наступлением лета следует есть побольше клубники. Употребление этой ягоды снижает риск возникновения ряда заболеваний, в том числе рака.