Москва, 15 мая. Со дня рождения российского писателя Михаила Булгакова 15 мая исполняется 130 лет. Россияне рассказали, почему литератор по сей день оставляет неизгладимый след в умах читателей.

Одна из причин популярности писателя — люди, о которых он пишет. Современному обществу легко соотнести себя с персонажами, которых, как и в 21-м веке, портят квартирный вопрос, деньги, власть и несовершенство системы, рассказала главный редактор книжного сервиса по подписке MyBook Екатерина Писарева в беседе с РИА Новости.

По данным опроса, более 99% опрошенных россиян прочитали или прослушали хотя бы одну книгу Булгакова. Более 93% участников назвали его одним из самых значимых писателей в русской литературе, а 82% подчеркнули, что он оказал основополагающее влияние на формирование их мировоззрения. Притом большинство признались в любви к персонажам «Мастера и Маргариты»: Воланду и Бегемоту.

Недавно писатель Николай Стариков высказал свое мнение по поводу злободневного политического вопроса: к чему приведет разрыв дипломатических отношений между Россией и Украиной. По его мнению, это вызовет лишь еще более масштабное очернение образа России в мире.