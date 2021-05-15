Диетолог посоветовала худеющим отказаться от яиц на завтрак

Москва, 15 мая. Некоторые продукты, которые худеющим советуют включать в рацион, вызывают преждевременное чувство голода, заявила диетолог Елена Кален.

К таким продуктам относятся батончики мюсли. Ими рекомендуют заменять сладости. Диетолог посоветовала этого не делать, потому что они являются быстрыми углеводами и не несут питательной ценности. После употребления таких батончиков уровень сахара в крови сначала резко поднимается, а затем быстро опускается. Из-за этого чувство голода возникает раньше времени.

Желающим похудеть противопоказано есть яйца на завтрак. Яичный белок, как отметила Кален на своей странице в социальной сети Instagram, слишком быстро усваивается. Яйца лучше отложить до вечернего приема пищи, а утром есть мясо или птицу.

Австралийский диетолог Лиэнн Уорд ранее рассказала, как не толстеть, ни в чем себе не отказывая. Наполнять свой рацион, по ее словам, следует таким образом, чтобы половину каждого приема пищи составляли овощи и зелень, четверть приходилась углеводы, а остальное — на белок.