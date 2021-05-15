Киркоров едва не «задушил» Маркони после шутки про Даву

Москва, 15 мая. Король российской эстрады Филипп Киркоров принял участие в музыкальном шоу «Я слышу твой голос» на «России 1», где сразу же в шутку чуть не задушил ведущего Владимира Маркони.

Звезды шоу-бизнеса, приходящие в гости, помогают герою разгадывать, где настоящие певцы, а где их подобия. Киркорову нужно было дуэтом спеть с оставшимся финалистом выпуска. Герой выигрывает один миллион рублей, если окажется одаренным музыкальным слухом.

Владимир Маркони, представляя гостя, решил узнать, имели ли место в карьере Киркорова случаи, когда тот пел с человеком без слуха и голоса. Тут же он решил припомнить экс-бойфренда Ольги Бузовой.

«Бывало ли вообще такое? Я имею в виду, после Давы», — пошутил Маркони.

Король поп-музыки на это сначала рассмеялся, а после схватился за горло ведущего и в шутку начал его душить. Следом Киркоров начал защищать Манукяна.

«Даву не трогай! Не трогай Даву! Ему и так уже от Бузовой досталось», — приговаривала звезда.

Саму Бузову недавно раскритиковали за эротические фото сразу после госпитализации. Новую фотографию она опубликовала после экстренной операции в одной из столичных клиник. Певица пропала из соцсетей 5 мая, а позже сообщила, что ей было плохо, так и не назвав диагноз.