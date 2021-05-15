Торнадо в китайском Ухане унес жизни шести человек

Ухань, 15 мая. Жертвами торнадо, который разбушевался в китайском городе Ухань, стали шесть человек, еще 218 получили травмы.

Сообщение об этом приводит местное управление по чрезвычайным ситуациям. Инцидент произошел в районах Цайдянь и Цзуньшань. Скорость ветра во время стихийного явления достигала 23 м/с.

Накануне вечером торнадо пришел и в город Шэнцзэ. Погиб один житель, еще 21 госпитализирован. Синоптики предупредили о рисках появления еще ряда торнадо. Людей призвали проявлять максимальную бдительность и осторожность.

Недавно петербургские синоптики предупредили жителей Северной столицы о грозах и ливнях в субботу. В связи ухудшением погоды увеличивается вероятность ДТП, аварий на электросетях, специалисты также советуют в период грозы не выходить из дома.