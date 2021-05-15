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15 мая 09:34
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
09:32
Общество
Иммунолог Жемчугов оценил возможность резкого роста заболеваемости COVID-19 в РФ
09:30
Происшествия
Учеников 175-й гимназии Казани будут усиленно охранять в новой школе
09:27
Экономика
Спрос на загородное жилье в Ленобласти вырос на 15,6%
09:27
Технологии
Инновационные разработки позволили снизить вес ракеты «Протон-М»
09:26
Весь мир
Представитель съемочной группы фильма «Турист»: мы восхищены мужеством народа ЦАР
09:24
Видео
Полуфиналисты конкурса «Мастера гостеприимства» встретились в Перми
09:22
Происшествия
Карстовый провал глубиной пять метров образовался под Нижним Новгородом
09:21
Шоу-бизнес
Стали известны подробности госпитализации Анастасии Макеевой
09:21
Общество
Россияне рассказали, сколько денег им необходимо для исполнения мечты
09:20
Экономика
Минск намерен занять 100 млрд рублей через облигации
09:13
Наука
Японские ученые доказали способность человека к формированию шестого чувства
09:11
Наука
Коронавирус оказался способен встраиваться в ДНК человека
09:10
Политика
Бойцы ВСУ за сутки пять раз открывали гранатометный огонь по населенным пунктам ЛНР
09:04
Видео
Тысячи палестинцев покинули дома из-за обстрелов Израиля. События дня
09:01
Общество
Названы главные признаки имитации оргазма женщиной
09:00
Общество
Единство учёта. Нужна база хронических состояний. Колонка Анатолия Вассермана
09:00
Общество
Оперная певица Василиса Бержанская: К русскому репертуару я приду непременно
08:58
Общество
Госдума назвала новую политику конфиденциальности WhatsApp неэтичной
08:54
Общество
Данные банковской карты незнакомцам сообщал каждый десятый школьник в России
08:51
Общество
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Тысячи палестинцев покинули дома из-за обстрелов Израиля. События дня

Видео
Тысячи палестинцев покинули дома из-за обстрелов Израиля. События дня
Global Look Press  /  Mohammed Talatene / dpa

 

Тысячи палестинцев покинули дома из-за обстрелов Израиля

Около 10 тысяч палестинцев в секторе Газа покинули свои дома из-за постоянных ракетных ударов со стороны Израиля. Такие цифры приводит Организация Объединенных Наций. Люди вынуждены укрываться от обстрелов в школах и мечетях. При этом доступ к воде, пище, гигиене и медицинским услугам у палестинцев ограничен. Власти Марокко уже отправляют в сектор Газа и на Западный берег 40 тонн гуманитарной помощи: продукты питания, одеяла, медикаменты. Вместе с этим палестинское движение ХАМАС заявило посредникам о готовности к перемирию с Израилем. Ключевое требование для деэскалации — режим прекращения огня.

Глава Евросовета выразил солидарность с Чехией

Тысячи палестинцев покинули дома из-за обстрелов Израиля. События дня
pixabay.com  / 

Глава Евросовета Шарль Мишель назвал российский список недружественных стран очередным шагом к эскалации, подрывающим дипломатические отношения. Так представитель официального Брюсселя выразил солидарность с попавшей в этот перечень Прагой. В утвержденный российским кабмином список помимо Чехии включены также Соединенные Штаты. Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Москва не будет огульно раздавать статус недружественных стран. При этом составленный перечень может быть со временем пересмотрен.

Байден отменил семь президентских указов Трампа

Тысячи палестинцев покинули дома из-за обстрелов Израиля. События дня
Global Look Press  / Yuri Gripas - Pool Via Cnp/Keystone Press Agency

Президент США Джо Байден отменил сразу семь указов экс-главы государства Дональда Трампа. По официальной информации Белого дома, в числе прочих утратил силу указ о защите памятников. Его Трамп одобрил на фоне сноса статуй деятелям колониальной эпохи. Также перестанут действовать указ о строительстве мемориального парка американским героям и указ «О предотвращении цензуры онлайн». Некоторые документы были подписаны республиканцем в спешке незадолго до инаугурации Байдена.

Россия возобновит полеты в пять стран с 25 мая

Тысячи палестинцев покинули дома из-за обстрелов Израиля. События дня
wikipedia.org  / Pavel Adzhigildaev / CC BY-SA 3.0

Россия возобновляет авиасообщение с пятью странами. С 25 мая россияне смогут улететь в Исландию, Мексику, Португалию, Саудовскую Аравию и на Мальту. Такое решение приняли на заседании оперштаба по борьбе с распространением коронавируса под руководством вице-премьера Татьяны Голиковой. При этом учитывалась эпидобстановка в государствах. Кроме того, с 25 мая увеличится число регулярных рейсов с Южной Кореей, Финляндией и Японией. Для международных полетов снова заработают аэропорты Омска, Сыктывкара, Челябинска, Магнитогорска и Улан-Удэ.
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