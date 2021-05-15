Тысячи палестинцев покинули дома из-за обстрелов Израиля. События дня

Тысячи палестинцев покинули дома из-за обстрелов Израиля Около 10 тысяч палестинцев в секторе Газа покинули свои дома из-за постоянных ракетных ударов со стороны Израиля. Такие цифры приводит Организация Объединенных Наций. Люди вынуждены укрываться от обстрелов в школах и мечетях. При этом доступ к воде, пище, гигиене и медицинским услугам у палестинцев ограничен. Власти Марокко уже отправляют в сектор Газа и на Западный берег 40 тонн гуманитарной помощи: продукты питания, одеяла, медикаменты. Вместе с этим палестинское движение ХАМАС заявило посредникам о готовности к перемирию с Израилем. Ключевое требование для деэскалации — режим прекращения огня.

Глава Евросовета выразил солидарность с Чехией pixabay.com / Глава Евросовета Шарль Мишель назвал российский список недружественных стран очередным шагом к эскалации, подрывающим дипломатические отношения. Так представитель официального Брюсселя выразил солидарность с попавшей в этот перечень Прагой. В утвержденный российским кабмином список помимо Чехии включены также Соединенные Штаты. Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Москва не будет огульно раздавать статус недружественных стран. При этом составленный перечень может быть со временем пересмотрен.

Байден отменил семь президентских указов Трампа Global Look Press / Yuri Gripas - Pool Via Cnp/Keystone Press Agency Президент США Джо Байден отменил сразу семь указов экс-главы государства Дональда Трампа. По официальной информации Белого дома, в числе прочих утратил силу указ о защите памятников. Его Трамп одобрил на фоне сноса статуй деятелям колониальной эпохи. Также перестанут действовать указ о строительстве мемориального парка американским героям и указ «О предотвращении цензуры онлайн». Некоторые документы были подписаны республиканцем в спешке незадолго до инаугурации Байдена.