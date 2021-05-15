США впервые разместят в Японии высотные БПЛА Triton

Токио, 15 мая. США в пятницу впервые приняли решение о размещении на территории Японии двух высотных беспилотных летательных аппаратов MQ-4C Triton.

Дроны на протяжении пяти месяцев будут находиться на базе американских ВВС Мисава, расположенной на острове Хонсю. Япония рассчитывает, что дроны позволят усилить наблюдение за растущей деятельностью соседних стран в море.

Особую обеспокоенность Токио в последнее время вызывает активность китайских сторожевых кораблей в районе островов Сенкаку (Дяоюйдао) в Восточно-Китайском море. Они являются предметом территориального спора между странами.

13 апреля МИД Филиппин впервые вызвал китайского посла для обсуждения «длительного незаконного присутствия» китайских кораблей в районе спорных территорий в Восточно-Китайском море. Общее число кораблей увеличилось до 240.