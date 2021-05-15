Привитым от COVID-19 американцам не разрешили снимать маски в транспорте

Вашингтон, 15 мая. Федеральные Центры по контролю и профилактике заболеваний и Управление транспортной безопасности США напомнили, что привитые граждане все еще обязаны носить маски в транспорте.

В том числе ношение маски обязательно в самолетах, автобусах, поездах и других видах транспорта. Об этом говорится в сообщении, совместно написанном обоими ведомствами.

«Также требуется ношение масок на транспортных узлах, например в аэропортах и на станциях... Прошедшие вакцинацию люди могут возобновить поездки», — указано в сообщении.

В четверг в ЦКПЗ объявили, что сделавшие прививку от коронавируса больше не обязаны носить защитные маски. Также президент США Джо Байден успокоил население заявлением о том, что власти не будут наказывать тех, кто отказывается носить маски, не пройдя вакцинацию.

Недавно Байден отменил семь законов, принятых во времена работы экс-президента США Дональда Трампа. Среди них несколько таких, которые бывший глава Белого дома подписывал незадолго до инаугурации преемника.