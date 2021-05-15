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Герой Украины оказался террористом: экс-комбату «Донбасса» грозит 12 лет тюрьмы
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США впервые разместят в Японии высотные БПЛА Triton
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Общество
Привитым от COVID-19 американцам не разрешили снимать маски в транспорте
07:26
Общество
Диетолог опровергла заблуждение о возможности «размягчать» сухомятку
07:25
Общество
Пермский приют для медведей принял первых двух обитателей
07:06
Происшествия
Приморские инспекторы устроили погоню за пьяным мотоциклистом без шлема
07:05
Общество
«Дорогая» авария с участием BMW произошла во Владивостоке
07:04
Общество
Дачникам назвали правила для грамотной высадки рассады
07:00
Политика
Политолог Данилин оценил неоднозначные итоги выборов в парламент Шотландии
06:44
Общество
Власти Приморья рассказали о ситуации с коронавирусом в регионе
06:38
Происшествия
Два человека разбились при столкновении Toyota и УАЗа в Красноярске
06:28
Армия
Израильский истребитель поразил объект военной разведки ХАМАС в секторе Газа
06:22
Происшествия
Курильский вулкан Эбеко выбросил столб пепла на 2,3 километра
06:15
Общество
Синоптики пообещали жителям Приморья потепление до 28 градусов
06:14
Технологии
Эксперт подсчитал прибыль Роскосмоса от полета японских космических туристов
06:13
Общество
Китайский зонд впервые достиг поверхности Марса
06:00
Политика
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Привитым от COVID-19 американцам не разрешили снимать маски в транспорте

Общество
Привитым от COVID-19 американцам не разрешили снимать маски в транспорте
pixabay.com  /  vperemencom

Вашингтон, 15 мая. Федеральные Центры по контролю и профилактике заболеваний и Управление транспортной безопасности США напомнили, что привитые граждане все еще обязаны носить маски в транспорте.

В том числе ношение маски обязательно в самолетах, автобусах, поездах и других видах транспорта. Об этом говорится в сообщении, совместно написанном обоими ведомствами.

«Также требуется ношение масок на транспортных узлах, например в аэропортах и на станциях... Прошедшие вакцинацию люди могут возобновить поездки», — указано в сообщении.

В четверг в ЦКПЗ объявили, что сделавшие прививку от коронавируса больше не обязаны носить защитные маски. Также президент США Джо Байден успокоил население заявлением о том, что власти не будут наказывать тех, кто отказывается носить маски, не пройдя вакцинацию.

Недавно Байден отменил семь законов, принятых во времена работы экс-президента США Дональда Трампа. Среди них несколько таких, которые бывший глава Белого дома подписывал незадолго до инаугурации преемника.

сша вакцинация маски
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