Диетолог опровергла заблуждение о возможности «размягчать» сухомятку

Москва, 15 мая. Врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина опровергла главное заблуждение о сухомятке.

По словам специалиста, сухомяткой называют твердую пищу с минимальным содержанием жидкости: бутерброды, сухарики, пицца, чипсы, хлопья. Это грубая, сухая, богатая пищевыми аллергенами пища, которая хуже переваривается, опасна для слизистой и может вызывать такие болезни, как дуоденит, колит, гастрит и проктит, предупредила Мухина.

По словам врача, опровергла заблуждение о том, что сухомятку возможно «размягчать» запивая ее жидкостью, например, чаем. Таким образом желудку не поможешь, подчеркнула Мухина.

«Речь идет не о том, чтобы запить, а о полноценном горячем блюде, которое содержит экстрактивные вещества, бульон. Само по себе запивание не решает проблему качества блюда. То есть перекус булочкой, даже если вы ее запиваете теплой или горячей жидкостью, все равно приводит к проблемам с печенью, к ухудшению общего самочувствия, работоспособности и даже к появлению различных заболеваний», — цитирует специалиста радио Sputnik.

Врач напомнила, что в русской кухне традиционны супы, солянки, похлебки, мясо с соусом и разваренные овощи. Они полезны, так как содержат благоприятно воздействующие на желудочно-кишечный тракт экстрактивные вещества. Размягченная пища лучше переваривается и способствует пищеварению, заключила Мухина.

Ранее австралийский диетолог Лиэнн Уорд рассказала о способах не толстеть, ни в чем себе не отказывая. Один из них заключается в составлении своего рациона таким способом, чтобы половину любого приема пищи составляли овощи и зелень, четверть — углеводы, а остальное — белок.