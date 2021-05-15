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08:03
Происшествия
Торнадо в китайском Ухане унес жизни шести человек
08:00
Украина
Герой Украины оказался террористом: экс-комбату «Донбасса» грозит 12 лет тюрьмы
07:43
Политика
США впервые разместят в Японии высотные БПЛА Triton
07:41
Общество
Привитым от COVID-19 американцам не разрешили снимать маски в транспорте
07:26
Общество
Диетолог опровергла заблуждение о возможности «размягчать» сухомятку
07:25
Общество
Пермский приют для медведей принял первых двух обитателей
07:06
Происшествия
Приморские инспекторы устроили погоню за пьяным мотоциклистом без шлема
07:05
Общество
«Дорогая» авария с участием BMW произошла во Владивостоке
07:04
Общество
Дачникам назвали правила для грамотной высадки рассады
07:00
Политика
Политолог Данилин оценил неоднозначные итоги выборов в парламент Шотландии
06:44
Общество
Власти Приморья рассказали о ситуации с коронавирусом в регионе
06:38
Происшествия
Два человека разбились при столкновении Toyota и УАЗа в Красноярске
06:28
Армия
Израильский истребитель поразил объект военной разведки ХАМАС в секторе Газа
06:22
Происшествия
Курильский вулкан Эбеко выбросил столб пепла на 2,3 километра
06:15
Общество
Синоптики пообещали жителям Приморья потепление до 28 градусов
06:14
Технологии
Эксперт подсчитал прибыль Роскосмоса от полета японских космических туристов
06:13
Общество
Китайский зонд впервые достиг поверхности Марса
06:00
Политика
Межевич объяснил, зачем в Белоруссии хотят ограничить власть президента
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Диетолог опровергла заблуждение о возможности «размягчать» сухомятку

Общество
Диетолог опровергла заблуждение о возможности «размягчать» сухомятку
pxhere.com

Москва, 15 мая. Врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина опровергла главное заблуждение о сухомятке.

По словам специалиста, сухомяткой называют твердую пищу с минимальным содержанием жидкости: бутерброды, сухарики, пицца, чипсы, хлопья. Это грубая, сухая, богатая пищевыми аллергенами пища, которая хуже переваривается, опасна для слизистой и может вызывать такие болезни, как дуоденит, колит, гастрит и проктит, предупредила Мухина.

По словам врача, опровергла заблуждение о том, что сухомятку возможно «размягчать» запивая ее жидкостью, например, чаем. Таким образом желудку не поможешь, подчеркнула Мухина.

«Речь идет не о том, чтобы запить, а о полноценном горячем блюде, которое содержит экстрактивные вещества, бульон. Само по себе запивание не решает проблему качества блюда. То есть перекус булочкой, даже если вы ее запиваете теплой или горячей жидкостью, все равно приводит к проблемам с печенью, к ухудшению общего самочувствия, работоспособности и даже к появлению различных заболеваний», — цитирует специалиста радио Sputnik.

Врач напомнила, что в русской кухне традиционны супы, солянки, похлебки, мясо с соусом и разваренные овощи. Они полезны, так как содержат благоприятно воздействующие на желудочно-кишечный тракт экстрактивные вещества. Размягченная пища лучше переваривается и способствует пищеварению, заключила Мухина.

Ранее австралийский диетолог Лиэнн Уорд рассказала о способах не толстеть, ни в чем себе не отказывая. Один из них заключается в составлении своего рациона таким способом, чтобы половину любого приема пищи составляли овощи и зелень, четверть — углеводы, а остальное — белок.

здоровье диетолог сухомятка
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