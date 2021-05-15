Пермский приют для медведей принял первых двух обитателей

Пермь, 15 мая. Пермские организаторы Центра защиты и реабилитации диких животных приняли первых двух постояльцев — медвежат, найденных в лесу неподалеку от Перми.

Детенышей нашли неравнодушные прохожие, которые сначала приютили найденышей, а затем помогли им найти новый дом. Для этого граждане обратились в Росприроднадзор, где животных определили в новый приют.

Специалисты Центра планируют отпустить медведей на природу после того, как они окрепнут, подрастут и смогут самостоятельно существовать. Примечательно, что первые обитатели появились под опекой раньше официального открытия приюта, запланированного в августе. Пока что волонтеры строят приют на участке в 70 гектаров в поселке Ключи Суксунского района.

Недавно в Якутии местные жители тоже повстречались с хозяином леса. Однако тот хищник был взрослым, поэтому скорее он нашел людей, чем они его. Белый медведь побродил по поселку и прилег отдохнуть около одного из домов.