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08:00
Украина
Герой Украины оказался террористом: экс-комбату «Донбасса» грозит 12 лет тюрьмы
07:43
Политика
США впервые разместят в Японии высотные БПЛА Triton
07:41
Общество
Привитым от COVID-19 американцам не разрешили снимать маски в транспорте
07:26
Общество
Диетолог опровергла заблуждение о возможности «размягчать» сухомятку
07:25
Общество
Пермский приют для медведей принял первых двух обитателей
07:06
Происшествия
Приморские инспекторы устроили погоню за пьяным мотоциклистом без шлема
07:05
Общество
«Дорогая» авария с участием BMW произошла во Владивостоке
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Общество
Дачникам назвали правила для грамотной высадки рассады
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Политика
Политолог Данилин оценил неоднозначные итоги выборов в парламент Шотландии
06:44
Общество
Власти Приморья рассказали о ситуации с коронавирусом в регионе
06:38
Происшествия
Два человека разбились при столкновении Toyota и УАЗа в Красноярске
06:28
Армия
Израильский истребитель поразил объект военной разведки ХАМАС в секторе Газа
06:22
Происшествия
Курильский вулкан Эбеко выбросил столб пепла на 2,3 километра
06:15
Общество
Синоптики пообещали жителям Приморья потепление до 28 градусов
06:14
Технологии
Эксперт подсчитал прибыль Роскосмоса от полета японских космических туристов
06:13
Общество
Китайский зонд впервые достиг поверхности Марса
06:00
Политика
Межевич объяснил, зачем в Белоруссии хотят ограничить власть президента
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Дачникам назвали правила для грамотной высадки рассады

Общество
Дачникам назвали правила для грамотной высадки рассады
Невские Новости

Москва, 15 мая. Ученые поделились тонкостями правильной высадки рассады в преддверии летнего сезона.

Капустная рассада может вызвать сложности в случае, если не доросла или переросла. В первом случае нужно дождаться появления 3-го настоящего листочка (помимо семядольных — симметричных, растущих на одном уровне), во втором — нужно сажать рассаду поглубже, заглубляя под землю семядольные листочки, передает «АиФ».

«В случае жаркой погоды притените рассаду нетканым материалом. Спустя 8–10 дней подкормите азотным удобрением, а еще через 10 — комплексным. Эти две подкормки дадут рассаде необходимую силу для роста и развития», — посоветовала заведующая лабораторией селекции и семеноводства капустных культур ФНЦО, доктор с.-х. наук Людмила Бондарева.

Оптимальный возраст рассады томатов, перцев и баклажанов — не более 60 суток. При этом при посадке корни должны «дышать», поэтому слишком заглублять их не стоит.

«Переросшую рассаду томата высаживайте в горизонтальном положении (лежа), обрывая при этом нижние листья, оставляя под кистью 3–4 листа. Растения потом поднимутся сами. А вот перец и баклажаны горизонтально сажать нельзя», — рассказала заведующая лабораторией селекции и семеноводства паслёновых культур ФГБНУ ФНЦО Елена Джос.

Недавно россиянам также напомнили, когда наступает благоприятный момент для посадки огурцов. Лучше всего подождать до первой декады июня при условии, если установилась теплая погода.

огород капуста рассада
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