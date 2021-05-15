Дачникам назвали правила для грамотной высадки рассады

Москва, 15 мая. Ученые поделились тонкостями правильной высадки рассады в преддверии летнего сезона.

Капустная рассада может вызвать сложности в случае, если не доросла или переросла. В первом случае нужно дождаться появления 3-го настоящего листочка (помимо семядольных — симметричных, растущих на одном уровне), во втором — нужно сажать рассаду поглубже, заглубляя под землю семядольные листочки, передает «АиФ».

«В случае жаркой погоды притените рассаду нетканым материалом. Спустя 8–10 дней подкормите азотным удобрением, а еще через 10 — комплексным. Эти две подкормки дадут рассаде необходимую силу для роста и развития», — посоветовала заведующая лабораторией селекции и семеноводства капустных культур ФНЦО, доктор с.-х. наук Людмила Бондарева.

Оптимальный возраст рассады томатов, перцев и баклажанов — не более 60 суток. При этом при посадке корни должны «дышать», поэтому слишком заглублять их не стоит.

«Переросшую рассаду томата высаживайте в горизонтальном положении (лежа), обрывая при этом нижние листья, оставляя под кистью 3–4 листа. Растения потом поднимутся сами. А вот перец и баклажаны горизонтально сажать нельзя», — рассказала заведующая лабораторией селекции и семеноводства паслёновых культур ФГБНУ ФНЦО Елена Джос.

Недавно россиянам также напомнили, когда наступает благоприятный момент для посадки огурцов. Лучше всего подождать до первой декады июня при условии, если установилась теплая погода.