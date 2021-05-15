Два человека разбились при столкновении Toyota и УАЗа в Красноярске

Красноярск, 15 мая. Лобовая авария японского седана с отечественным УАЗом на правом берегу Красноярска закончилась гибелью двух человек.

Согласно информации краевого главка МВД, инцидент произошел в Кировском районе. За рулем «Тойоты Карина» находился 28-летний мужчина. Во время движения по улице Монтажников он не справился с управлением и врезался в идущий по «встречке» УАЗ-3151, управлял которым 49-летний водитель.

«В результате аварии водитель «Тойоты» и его пассажир погибли до приезда скорой помощи. Личность второго погибшего еще уточняется. Также в результате ДТП получил незначительные травмы водитель УАЗ, ему оказана помощь», – рассказали в полиции.

Недавно под Красноярском произошло еще одно ДТП. После столкновения легковушки и «газели» различные травмы получили десять человек. Однако позже стало известно, что в больнице оставлен лишь один, остальных медики отправили на амбулаторное лечение.