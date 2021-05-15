Израильский истребитель поразил объект военной разведки ХАМАС в секторе Газа

Тель-Авив, 15 мая. Израильские истребители нанесли удар по объекту военной разведки ХАМАС в секторе Газа.

Истребители Израиля поразили объект, который принадлежал военной разведке ХАМАС. Это произошло в северном районе сектора Газа. Этой информацией поделилась пресс-служба армии Израиля.

«Ночью истребители израильской армии нанесли удар по объекту военной разведки, принадлежащему террористической организации ХАМАС, расположенному на севере сектора Газа», — сообщается в заявлении.

Ранее сообщалось, что минздрав Палестины сообщил о гибели 126 человек после израильских авиаударов в секторе Газа. Среди погибших числятся 20 женщин и 31 ребенок. Этой информацией поделился минздрав Палестины.