Курильский вулкан Эбеко выбросил столб пепла на 2,3 километра

Южно-Сахалинск, 15 мая. Вулкан Эбеко на курильском острове Парамушир выбросил столб пепла на 2,3 километра, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.

Эбеко высотой расположен на острове Парамушир. Он находится в семи километрах от Северо-Курильска.

Сообщение о пепловом выбросе поступило в субботу утром. Пепловый шлейф распространился в восточном направлении на расстояние до пяти километров.

Согласно информации ЕДДС в Северо-Курильске не наблюдался пеплопад, запах сероводорода не чувствовался. Угрозы для жизнедеятельности населения нет.

Регулярные выбросы на Эбеко продолжаются с 20 октября 2016 года. Такая деятельность нормальна для вулкана.

Ранее ливни превратили пострадавший от вулкана Сент-Винсент в болото из жидкой грязи. Ситуация в зоне гуманитарной катастрофы из-за этого сильно осложнилась