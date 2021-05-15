Эксперт подсчитал прибыль Роскосмоса от полета японских космических туристов

Москва, 15 мая. Стоимость двух кресел в российском космическом корабле «Союз МС-20» будет стоить туристам около 80 млн долларов, считает руководитель Института космической политики Иван Моисеев.

Специалист напомнил, что контракт держится в секрете и назвать сумму точно затруднительно. Но Роскосмосу нужно будет снижать цену мест как минимум до уровня SpaceX. Моисеев отметил, что последнее место в «Союзе» для астронавта США стоило более 80 млн долларов. Но туристам, по его мнению, цену сбросили.

«Полагаю, что речь идет о 40 миллионах за место на «Союзе», то есть суммарно Роскосмос заработает на коммерческом полете 80 миллионов долларов», — цитирует Моисеева РИА Новости.

Эксперт уточнил, что особенностью предложения Роскосмоса является возможность предоставления услуги «здесь и сейчас», а не неизвестно когда в будущем, хоть и дешевле.

Ранее американская компания Axiom Space объявила, что космический корабль Crew Dragon с первыми космическими туристами на борту отправится на МКС не раньше, чем в январе 2022 года. Вместе с командиром корабля, экс-астронавтом NASA Майклом Лопесом-Алегриа, на МКС отправятся инвестор и предприниматель из США Ларри Коннор, канадский инвестор и филантроп Марк Пати и израильский бизнесмен Эйтан Стиббе.