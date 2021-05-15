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15 мая 06:33
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новостей
06:28
Армия
Израильский истребитель поразил объект военной разведки ХАМАС в секторе Газа
06:22
Происшествия
Курильский вулкан Эбеко выбросил столб пепла на 2,3 километра
06:15
Общество
Синоптики пообещали жителям Приморья потепление до 28 градусов
06:14
Технологии
Эксперт подсчитал прибыль Роскосмоса от полета японских космических туристов
06:13
Общество
Китайский зонд впервые достиг поверхности Марса
06:00
Политика
Межевич объяснил, зачем в Белоруссии хотят ограничить власть президента
05:58
Общество
Украинский диетолог назвала самый опасный маринад для шашлыка
05:52
Шоу-бизнес
В Сети появился тизер «Монстров на каникулах — 4»
05:52
Общество
Принц Чарльз не отвечает на вопросы о принце Гарри после его скандального интервью
05:50
Технологии
Россиянам объяснили, почему «залипать» в телефон опасно для здоровья
05:50
Общество
В пришельцев тоже верят: украинцы обсудили слова жены Зеленского о Донбассе
05:49
Общество
Кровотечение из носа может указывать на серьезные болезни
05:48
Общество
Дед Мороз прибыл в Кингисеппский район с официальным визитом
05:48
Шоу-бизнес
Лили Джеймс без лифчика перевоплотилась в безрассудную Пэм Андерсон 
05:47
Происшествия
Петербуржцу дали «условку» за избиение друга шваброй
05:39
Общество
Иммунолог перечислил опасные свойства индийского штамма коронавируса
05:30
Наука
Американский нейробиолог выдвинул новую гипотезу о предназначении снов
05:29
Общество
Сахалинские власти усилили защиту уникальных природных объектов на Кунашире
05:09
Общество
Как умение свиней дышать через задницу поможет спасать больных COVID-19 от смерти 
05:09
Общество
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Эксперт подсчитал прибыль Роскосмоса от полета японских космических туристов

Технологии
Эксперт подсчитал прибыль Роскосмоса от полета японских космических туристов
Pr Scr Роскосмос

Москва, 15 мая. Стоимость двух кресел в российском космическом корабле «Союз МС-20» будет стоить туристам около 80 млн долларов, считает руководитель Института космической политики Иван Моисеев.

Специалист напомнил, что контракт держится в секрете и назвать сумму точно затруднительно. Но Роскосмосу нужно будет снижать цену мест как минимум до уровня SpaceX. Моисеев отметил, что последнее место в «Союзе» для астронавта США стоило более 80 млн долларов. Но туристам, по его мнению, цену сбросили.

«Полагаю, что речь идет о 40 миллионах за место на «Союзе», то есть суммарно Роскосмос заработает на коммерческом полете 80 миллионов долларов», — цитирует Моисеева РИА Новости.

Эксперт уточнил, что особенностью предложения Роскосмоса является возможность предоставления услуги «здесь и сейчас», а не неизвестно когда в будущем, хоть и дешевле.

Ранее американская компания Axiom Space объявила, что космический корабль Crew Dragon с первыми космическими туристами на борту отправится на МКС не раньше, чем в январе 2022 года. Вместе с командиром корабля, экс-астронавтом NASA Майклом Лопесом-Алегриа, на МКС отправятся инвестор и предприниматель из США Ларри Коннор, канадский инвестор и филантроп Марк Пати и израильский бизнесмен Эйтан Стиббе.

роскосмос космические туристы союз мс-20
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