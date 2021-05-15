Китайский зонд впервые достиг поверхности Марса

Пекин, 15 мая. Китайский космический аппарат «Тяньвэнь-1» с марсоходом «Чжужун» успешно приземлился на поверхность Марса.

Посадка произошла в субботу. Это первая китайская миссия по исследованию Марса, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой Национальное космическое управление Китая.

«Аппарат «Тяньвэнь-1» 15 мая в рамках первой миссии Китая по исследованию Марса совершил успешную посадку в предварительно выбранном районе в южной части равнины Утопия на Марсе», — отметили в управлении.

Космический аппарат запустили 23 июля 2020 года с космодрома Вэньчан. В феврале он уже вышел на марсианскую орбиту ожидания. Если и дальше все пойдет успешно, то первые данные с красной планеты зонд отправит на Землю уже в 2021 году.

Китай не единственный успешно достигает высот на космическом поприще: прототип предназначенного для полетов на Луну корабля Starship в начале мая впервые успешно приземлился в штате Техас. Аппарат поднялся на высоту около десяти километров.