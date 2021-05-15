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15 мая 06:33
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новостей
06:28
Армия
Израильский истребитель поразил объект военной разведки ХАМАС в секторе Газа
06:22
Происшествия
Курильский вулкан Эбеко выбросил столб пепла на 2,3 километра
06:15
Общество
Синоптики пообещали жителям Приморья потепление до 28 градусов
06:14
Технологии
Эксперт подсчитал прибыль Роскосмоса от полета японских космических туристов
06:13
Общество
Китайский зонд впервые достиг поверхности Марса
06:00
Политика
Межевич объяснил, зачем в Белоруссии хотят ограничить власть президента
05:58
Общество
Украинский диетолог назвала самый опасный маринад для шашлыка
05:52
Шоу-бизнес
В Сети появился тизер «Монстров на каникулах — 4»
05:52
Общество
Принц Чарльз не отвечает на вопросы о принце Гарри после его скандального интервью
05:50
Технологии
Россиянам объяснили, почему «залипать» в телефон опасно для здоровья
05:50
Общество
В пришельцев тоже верят: украинцы обсудили слова жены Зеленского о Донбассе
05:49
Общество
Кровотечение из носа может указывать на серьезные болезни
05:48
Общество
Дед Мороз прибыл в Кингисеппский район с официальным визитом
05:48
Шоу-бизнес
Лили Джеймс без лифчика перевоплотилась в безрассудную Пэм Андерсон 
05:47
Происшествия
Петербуржцу дали «условку» за избиение друга шваброй
05:39
Общество
Иммунолог перечислил опасные свойства индийского штамма коронавируса
05:30
Наука
Американский нейробиолог выдвинул новую гипотезу о предназначении снов
05:29
Общество
Сахалинские власти усилили защиту уникальных природных объектов на Кунашире
05:09
Общество
Как умение свиней дышать через задницу поможет спасать больных COVID-19 от смерти 
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Украинский диетолог назвала самый опасный маринад для шашлыка

Общество
Украинский диетолог назвала самый опасный маринад для шашлыка
pixabay.com

Киев, 15 мая. Некоторые виды маринадов для шашлыка могут нанести существенный ущерб организму. Об этом заявила украинский диетолог Ирина Морозова.

Май в самом разгаре, а вместе с ним и «шашлычный» сезон. Многие люди выбираются за город ради того, чтобы приготовить мясо на мангале. Приятный отдых на природе могут испортить не только насекомые. Опасность может представлять и сам шашлык. Дело вовсе не в свежести куры, баранины или свинины, но и в маринаде, который был использован для приготовления блюда. Об этом сообщает «Телеграф».

По мнению Ирины Морозовой, наиболее опасными считаются маринады на основе майонеза и уксуса. Они особенно вредны для организма человека.

«Это едва ли не худший вариант для тех, кому дорого здоровье» — отметила диетолог.

Она объяснила это тем, что при термической обработке майонез выделяет жир и различные вещества, которые представляют опасность для ЖКТ. Негативно влияет и уксус. Если его употреблять в пищу слишком часто, то это может отразиться на состоянии почек. Также Морозова не рекомендует использовать кефир, поскольку он не дает усваиваться белку и железу.

Ранее стало известно, что людям, страдающим от сердечно-сосудистых заболеваний, рекомендуют употреблять в пищу треску.

здоровье шашлык зож маринад
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