Украинский диетолог назвала самый опасный маринад для шашлыка

Киев, 15 мая. Некоторые виды маринадов для шашлыка могут нанести существенный ущерб организму. Об этом заявила украинский диетолог Ирина Морозова.

Май в самом разгаре, а вместе с ним и «шашлычный» сезон. Многие люди выбираются за город ради того, чтобы приготовить мясо на мангале. Приятный отдых на природе могут испортить не только насекомые. Опасность может представлять и сам шашлык. Дело вовсе не в свежести куры, баранины или свинины, но и в маринаде, который был использован для приготовления блюда. Об этом сообщает «Телеграф».

По мнению Ирины Морозовой, наиболее опасными считаются маринады на основе майонеза и уксуса. Они особенно вредны для организма человека.

«Это едва ли не худший вариант для тех, кому дорого здоровье» — отметила диетолог.

Она объяснила это тем, что при термической обработке майонез выделяет жир и различные вещества, которые представляют опасность для ЖКТ. Негативно влияет и уксус. Если его употреблять в пищу слишком часто, то это может отразиться на состоянии почек. Также Морозова не рекомендует использовать кефир, поскольку он не дает усваиваться белку и железу.

Ранее стало известно, что людям, страдающим от сердечно-сосудистых заболеваний, рекомендуют употреблять в пищу треску.