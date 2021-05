В Сети появился тизер «Монстров на каникулах — 4»

Лос-Анджелес, 15 мая. Четвертая часть мультфильма «Монстры на каникулах» должна выйти на экраны уже летом 2021 года. Студия Sony Pictures Animation запустила рекламную кампанию и представила тизер.

«Монстры на каникулах» являются одним из наиболее популярных мультфильмов. Первая часть окупилась в четыре раза, а потому студия Sony Pictures Animation стала расширять мультипликационную франшизу. Зрители до сих пор могли посмотреть три полноценных эпизода, но в феврале 2019 года было объявлено, что четвертому мультфильму быть. Однако из-за пандемии его разработка проводилась в удаленном формате. Об этом сообщает портал ScreenRant.

Зрителям предложили ознакомиться с кратким тизером, который показывает буквально несколько любопытных кадров. Интересно то, что «Монстры на каникулах — 4» будут последней частью. Представители студии заявляли, что не планируют выпускать продолжения.

Set your wakeup call for Monday! ⏰ The hotel is about to see some monstrous changes. ???? Don't miss the new trailer for #HotelTransylvania: Transformania! pic.twitter.com/BAsn1WaXN8