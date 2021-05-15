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15 мая 06:33
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новостей
06:28
Армия
Израильский истребитель поразил объект военной разведки ХАМАС в секторе Газа
06:22
Происшествия
Курильский вулкан Эбеко выбросил столб пепла на 2,3 километра
06:15
Общество
Синоптики пообещали жителям Приморья потепление до 28 градусов
06:14
Технологии
Эксперт подсчитал прибыль Роскосмоса от полета японских космических туристов
06:13
Общество
Китайский зонд впервые достиг поверхности Марса
06:00
Политика
Межевич объяснил, зачем в Белоруссии хотят ограничить власть президента
05:58
Общество
Украинский диетолог назвала самый опасный маринад для шашлыка
05:52
Шоу-бизнес
В Сети появился тизер «Монстров на каникулах — 4»
05:52
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Принц Чарльз не отвечает на вопросы о принце Гарри после его скандального интервью
05:50
Технологии
Россиянам объяснили, почему «залипать» в телефон опасно для здоровья
05:50
Общество
В пришельцев тоже верят: украинцы обсудили слова жены Зеленского о Донбассе
05:49
Общество
Кровотечение из носа может указывать на серьезные болезни
05:48
Общество
Дед Мороз прибыл в Кингисеппский район с официальным визитом
05:48
Шоу-бизнес
Лили Джеймс без лифчика перевоплотилась в безрассудную Пэм Андерсон 
05:47
Происшествия
Петербуржцу дали «условку» за избиение друга шваброй
05:39
Общество
Иммунолог перечислил опасные свойства индийского штамма коронавируса
05:30
Наука
Американский нейробиолог выдвинул новую гипотезу о предназначении снов
05:29
Общество
Сахалинские власти усилили защиту уникальных природных объектов на Кунашире
05:09
Общество
Как умение свиней дышать через задницу поможет спасать больных COVID-19 от смерти 
05:09
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Принц Чарльз не отвечает на вопросы о принце Гарри после его скандального интервью

Общество
Принц Чарльз не отвечает на вопросы о принце Гарри после его скандального интервью
Global Look Press  /  Pool

Лондон, 15 мая. Принц Уэльский провел официальную встречу в Кардиффе. Его помощники заявили репортерам, что он не будет отвечать на вопросы, которые касаются его родительских навыков.

Прошло несколько часов после интервью герцога Сассекского, в ходе которого он рассказал о своих сложных отношениях с принцем Чарльзом. Принц Гарри заявил, что отец был с ним груб и он покинул Букингемский дворец, чтобы разорвать «порочный круг генетической боли». Об этом сообщает издание The Sun.

«Сэр, вы согласны с принцем Гарри по поводу страданий и боли в семье? Вы слышали его комментарии?» — поинтересовался один из репортеров.

Однако принц Уэльский проигнорировал журналиста и продолжил свой экскурсионный маршрут в Кардиффе. Он посетил штаб-квартиру компании BCB International, которая является разработчиком военного, морского и медицинского оборудования.

В ходе встречи принц Чарльз общался с сотрудниками предприятия. Его помощники объяснили, что он не станет отвечать на вопросы репортеров о воспитании герцога Сассекского.

Ранее журналист британского издания Daily Mail Эндрю Пирс высмеял жену принца Гарри Меган Маркл после ее призыва обратить внимание на бедность. Герцогиня Сассекская записала видео, в котором говорила о финансовых проблемах людей, вызванных пандемией. Однако при этом на ней были дорогие украшения, включая золотые часы.

великобритания принц гарри принц чарльз
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