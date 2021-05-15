Принц Чарльз не отвечает на вопросы о принце Гарри после его скандального интервью

Лондон, 15 мая. Принц Уэльский провел официальную встречу в Кардиффе. Его помощники заявили репортерам, что он не будет отвечать на вопросы, которые касаются его родительских навыков.

Прошло несколько часов после интервью герцога Сассекского, в ходе которого он рассказал о своих сложных отношениях с принцем Чарльзом. Принц Гарри заявил, что отец был с ним груб и он покинул Букингемский дворец, чтобы разорвать «порочный круг генетической боли». Об этом сообщает издание The Sun.

«Сэр, вы согласны с принцем Гарри по поводу страданий и боли в семье? Вы слышали его комментарии?» — поинтересовался один из репортеров.

Однако принц Уэльский проигнорировал журналиста и продолжил свой экскурсионный маршрут в Кардиффе. Он посетил штаб-квартиру компании BCB International, которая является разработчиком военного, морского и медицинского оборудования.

В ходе встречи принц Чарльз общался с сотрудниками предприятия. Его помощники объяснили, что он не станет отвечать на вопросы репортеров о воспитании герцога Сассекского.

Ранее журналист британского издания Daily Mail Эндрю Пирс высмеял жену принца Гарри Меган Маркл после ее призыва обратить внимание на бедность. Герцогиня Сассекская записала видео, в котором говорила о финансовых проблемах людей, вызванных пандемией. Однако при этом на ней были дорогие украшения, включая золотые часы.