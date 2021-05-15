Россиянам объяснили, почему «залипать» в телефон опасно для здоровья

Москва, 15 мая. Чтобы сохранить собственное здоровье, лучше отказаться от смартфона во время ходьбы по лестницам, посоветовал травматолог-ортопед Константин Терновой.

Смартфон стал той вещью, без которой человек не может обойтись в любом месте и при любых обстоятельствах. Владельцы привыкли использовать его регулярно, даже когда это может быть опасно, информирует Sputnik. Например, во время ходьбы по лестнице. Когда человек ходит по ступенькам, ставит стопу не полностью, а наполовину или на край, и нога может сорваться. При этом владелец гаджета не держится за перила и может скатиться вниз.

Намного более опасно бегать по лестнице через ступеньку со смартфоном в руках. Можно упасть и получить тяжелые травмы: перелом позвоночника, черепно-мозговые травмы, повреждения рук, ног.

«Когда начинаешь падать со ступенек, сложно остановиться, особенно когда бежишь вниз и срываешься, а ступеньки острые и твердые», – уточнил Константин Терновой.

Врач посоветовал вообще стараться не ходить по лестнице вниз, а пользоваться для этого лифтом. Дело в том, что это вредно для коленного сустава. А вот вверх подниматься можно по лестнице в качестве кардионагрузки.

Ранее врач-психотерапевт Ирина Железнова напомнила родителям о зависимости детей. Речь идет о смартфонах. По ее словам, задача взрослых — вернуть его в реальный мир. Так как дети познают мир в игровой форме, их лучше подводить к игре, как это делали прошлый поколения.