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15 мая 06:33
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
06:28
Армия
Израильский истребитель поразил объект военной разведки ХАМАС в секторе Газа
06:22
Происшествия
Курильский вулкан Эбеко выбросил столб пепла на 2,3 километра
06:15
Общество
Синоптики пообещали жителям Приморья потепление до 28 градусов
06:14
Технологии
Эксперт подсчитал прибыль Роскосмоса от полета японских космических туристов
06:13
Общество
Китайский зонд впервые достиг поверхности Марса
06:00
Политика
Межевич объяснил, зачем в Белоруссии хотят ограничить власть президента
05:58
Общество
Украинский диетолог назвала самый опасный маринад для шашлыка
05:52
Шоу-бизнес
В Сети появился тизер «Монстров на каникулах — 4»
05:52
Общество
Принц Чарльз не отвечает на вопросы о принце Гарри после его скандального интервью
05:50
Технологии
Россиянам объяснили, почему «залипать» в телефон опасно для здоровья
05:50
Общество
В пришельцев тоже верят: украинцы обсудили слова жены Зеленского о Донбассе
05:49
Общество
Кровотечение из носа может указывать на серьезные болезни
05:48
Общество
Дед Мороз прибыл в Кингисеппский район с официальным визитом
05:48
Шоу-бизнес
Лили Джеймс без лифчика перевоплотилась в безрассудную Пэм Андерсон 
05:47
Происшествия
Петербуржцу дали «условку» за избиение друга шваброй
05:39
Общество
Иммунолог перечислил опасные свойства индийского штамма коронавируса
05:30
Наука
Американский нейробиолог выдвинул новую гипотезу о предназначении снов
05:29
Общество
Сахалинские власти усилили защиту уникальных природных объектов на Кунашире
05:09
Общество
Как умение свиней дышать через задницу поможет спасать больных COVID-19 от смерти 
05:09
Общество
Эмили Ратаковски похвасталась фигурой в черном платье с открытой спиной
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Россиянам объяснили, почему «залипать» в телефон опасно для здоровья

Технологии
Россиянам объяснили, почему «залипать» в телефон опасно для здоровья
pixabay.com

Москва, 15 мая. Чтобы сохранить собственное здоровье, лучше отказаться от смартфона во время ходьбы по лестницам, посоветовал травматолог-ортопед Константин Терновой.

Смартфон стал той вещью, без которой человек не может обойтись в любом месте и при любых обстоятельствах. Владельцы привыкли использовать его регулярно, даже когда это может быть опасно, информирует Sputnik. Например, во время ходьбы по лестнице. Когда человек ходит по ступенькам, ставит стопу не полностью, а наполовину или на край, и нога может сорваться. При этом владелец гаджета не держится за перила и может скатиться вниз.

Намного более опасно бегать по лестнице через ступеньку со смартфоном в руках. Можно упасть и получить тяжелые травмы: перелом позвоночника, черепно-мозговые травмы, повреждения рук, ног.

«Когда начинаешь падать со ступенек, сложно остановиться, особенно когда бежишь вниз и срываешься, а ступеньки острые и твердые», – уточнил Константин Терновой.

Врач посоветовал вообще стараться не ходить по лестнице вниз, а пользоваться для этого лифтом. Дело в том, что это вредно для коленного сустава. А вот вверх подниматься можно по лестнице в качестве кардионагрузки.

Ранее врач-психотерапевт Ирина Железнова напомнила родителям о зависимости детей. Речь идет о смартфонах. По ее словам, задача взрослых — вернуть его в реальный мир. Так как дети познают мир в игровой форме, их лучше подводить к игре, как это делали прошлый поколения.

технологии гаджеты смартфон
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