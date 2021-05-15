В пришельцев тоже верят: украинцы обсудили слова жены Зеленского о Донбассе

Киев, 15 мая. Жена украинского президента Елена Зеленская считает, что ее супруг сможет принести долгожданный мир на Донбасс. Однако украинцы посчитали ее заявление абсурдным.

В интервью телеканалу «1+1» супруга главы Украины подчеркнула, что и она, и украинский президент Владимир Зеленский хотят, чтобы Донбасс обрел мир. В это нужно верить. Об этом сообщает Regnum.

«Некоторые верят в посещение Земли инопланетянами, но это реальнее мира от Зеленского», — отметила Tatjana B.

Один из комментаторов попросил уточнить, о каком конкретно президенте идет речь. Другой пользователь считает, что Зеленская — единственный человек, который верит славам украинского лидера.

«В макаронного монстра тоже верят. Валить ему вместе со сбродом своим пора! Это тот, кто говорил, что за власть держаться не будет и «уйдет, если ничего не будет получаться», — добавил Ян Б.

Еще один украинец написал, что Зеленский призывал миру между Израилем и Палестиной. О Донбассе он не говорит.

«2 года назад и мы на него надеялись», — добавил Андрей Г.

Ранее Елена Зеленская заявила, что не использует государственные средства ради пополнения своего гардероба.