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15 мая 06:33
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новостей
06:28
Армия
Израильский истребитель поразил объект военной разведки ХАМАС в секторе Газа
06:22
Происшествия
Курильский вулкан Эбеко выбросил столб пепла на 2,3 километра
06:15
Общество
Синоптики пообещали жителям Приморья потепление до 28 градусов
06:14
Технологии
Эксперт подсчитал прибыль Роскосмоса от полета японских космических туристов
06:13
Общество
Китайский зонд впервые достиг поверхности Марса
06:00
Политика
Межевич объяснил, зачем в Белоруссии хотят ограничить власть президента
05:58
Общество
Украинский диетолог назвала самый опасный маринад для шашлыка
05:52
Шоу-бизнес
В Сети появился тизер «Монстров на каникулах — 4»
05:52
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05:49
Общество
Кровотечение из носа может указывать на серьезные болезни
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Дед Мороз прибыл в Кингисеппский район с официальным визитом
05:48
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Лили Джеймс без лифчика перевоплотилась в безрассудную Пэм Андерсон 
05:47
Происшествия
Петербуржцу дали «условку» за избиение друга шваброй
05:39
Общество
Иммунолог перечислил опасные свойства индийского штамма коронавируса
05:30
Наука
Американский нейробиолог выдвинул новую гипотезу о предназначении снов
05:29
Общество
Сахалинские власти усилили защиту уникальных природных объектов на Кунашире
05:09
Общество
Как умение свиней дышать через задницу поможет спасать больных COVID-19 от смерти 
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В пришельцев тоже верят: украинцы обсудили слова жены Зеленского о Донбассе

Общество
В пришельцев тоже верят: украинцы обсудили слова жены Зеленского о Донбассе
Федеральное агентство новостей

Киев, 15 мая. Жена украинского президента Елена Зеленская считает, что ее супруг сможет принести долгожданный мир на Донбасс. Однако украинцы посчитали ее заявление абсурдным.

В интервью телеканалу «1+1» супруга главы Украины подчеркнула, что и она, и украинский президент Владимир Зеленский хотят, чтобы Донбасс обрел мир. В это нужно верить. Об этом сообщает Regnum.

«Некоторые верят в посещение Земли инопланетянами, но это реальнее мира от Зеленского», — отметила Tatjana B.

Один из комментаторов попросил уточнить, о каком конкретно президенте идет речь. Другой пользователь считает, что Зеленская — единственный человек, который верит славам украинского лидера.

«В макаронного монстра тоже верят. Валить ему вместе со сбродом своим пора! Это тот, кто говорил, что за власть держаться не будет и «уйдет, если ничего не будет получаться», — добавил Ян Б.

Еще один украинец написал, что Зеленский призывал миру между Израилем и Палестиной. О Донбассе он не говорит.

«2 года назад и мы на него надеялись», — добавил Андрей Г.

Ранее Елена Зеленская заявила, что не использует государственные средства ради пополнения своего гардероба.

украина донбасс зеленский соцсети лднр
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