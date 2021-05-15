Кровотечение из носа может указывать на серьезные болезни

Москва, 15 мая. Кандидат медицинских наук, врач-оториноларинголог Анна Колесникова объяснила, что кровь из носа может быть вызвана повреждением его полости, но есть и серьезнее причины этого.

Колесникова утверждает, что выделяется две группы причин кровотечений из носа: местные и системные. К первой группе причин относят воспалительные процессы полости носа, например, синусит или аллергический ринит. Она поделилась этой информацией с Пятым каналом.

«Кроме этого, дистрофические изменения полости носа: это атрофический ринит, выраженное искривление перегородки носа, травмы. Это может быть банальное ковыряние в полости носа, инородные тела, перелом костей носа, а также к местным относятся опухоли полости носа, носоглотки, и околоносовых пазух. Это может быть кровоточащий полип перегородки носа и достаточно серьезная опухоль: ангиофиброма основания черепа», — сказала врач-оториноларинголог.

Эксперт также к причинам системных кровотечений из носа относит повышенную температуру тела при болезни, перегреве и солнечном ударе. Врач утверждает, что особенно взрослые люди часто страдают от носовых кровотечений из-за разных сердечно-сосудистых заболеваний.

Колесникова считает, что крайне серьезной причиной являются заболевания крови. Еще одним фактором возникновения кровотечений может быть эндокринное заболевание. Врач добавила, что кровь из носа может идти во время беременности.

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