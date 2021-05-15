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15 мая 06:32
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новостей
06:28
Армия
Израильский истребитель поразил объект военной разведки ХАМАС в секторе Газа
06:22
Происшествия
Курильский вулкан Эбеко выбросил столб пепла на 2,3 километра
06:15
Общество
Синоптики пообещали жителям Приморья потепление до 28 градусов
06:14
Технологии
Эксперт подсчитал прибыль Роскосмоса от полета японских космических туристов
06:13
Общество
Китайский зонд впервые достиг поверхности Марса
06:00
Политика
Межевич объяснил, зачем в Белоруссии хотят ограничить власть президента
05:58
Общество
Украинский диетолог назвала самый опасный маринад для шашлыка
05:52
Шоу-бизнес
В Сети появился тизер «Монстров на каникулах — 4»
05:52
Общество
Принц Чарльз не отвечает на вопросы о принце Гарри после его скандального интервью
05:50
Технологии
Россиянам объяснили, почему «залипать» в телефон опасно для здоровья
05:50
Общество
В пришельцев тоже верят: украинцы обсудили слова жены Зеленского о Донбассе
05:49
Общество
Кровотечение из носа может указывать на серьезные болезни
05:48
Общество
Дед Мороз прибыл в Кингисеппский район с официальным визитом
05:48
Шоу-бизнес
Лили Джеймс без лифчика перевоплотилась в безрассудную Пэм Андерсон 
05:47
Происшествия
Петербуржцу дали «условку» за избиение друга шваброй
05:39
Общество
Иммунолог перечислил опасные свойства индийского штамма коронавируса
05:30
Наука
Американский нейробиолог выдвинул новую гипотезу о предназначении снов
05:29
Общество
Сахалинские власти усилили защиту уникальных природных объектов на Кунашире
05:09
Общество
Как умение свиней дышать через задницу поможет спасать больных COVID-19 от смерти 
05:09
Общество
Эмили Ратаковски похвасталась фигурой в черном платье с открытой спиной
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Кровотечение из носа может указывать на серьезные болезни

Общество
Кровотечение из носа может указывать на серьезные болезни
pixabay.com

Москва, 15 мая. Кандидат медицинских наук, врач-оториноларинголог Анна Колесникова объяснила, что кровь из носа может быть вызвана повреждением его полости, но есть и серьезнее причины этого.

Колесникова утверждает, что выделяется две группы причин кровотечений из носа: местные и системные. К первой группе причин относят воспалительные процессы полости носа, например, синусит или аллергический ринит. Она поделилась этой информацией с Пятым каналом.

«Кроме этого, дистрофические изменения полости носа: это атрофический ринит, выраженное искривление перегородки носа, травмы. Это может быть банальное ковыряние в полости носа, инородные тела, перелом костей носа, а также к местным относятся опухоли полости носа, носоглотки, и околоносовых пазух. Это может быть кровоточащий полип перегородки носа и достаточно серьезная опухоль: ангиофиброма основания черепа», — сказала врач-оториноларинголог.

Эксперт также к причинам системных кровотечений из носа относит повышенную температуру тела при болезни, перегреве и солнечном ударе. Врач утверждает, что особенно взрослые люди часто страдают от носовых кровотечений из-за разных сердечно-сосудистых заболеваний.

Колесникова считает, что крайне серьезной причиной являются заболевания крови. Еще одним фактором возникновения кровотечений может быть эндокринное заболевание. Врач добавила, что кровь из носа может идти во время беременности.

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здоровье кровь анна колесникова
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