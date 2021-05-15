Дед Мороз прибыл в Кингисеппский район с официальным визитом

Кингисепп, 15 мая. Дед Мороз на два дня приехал в Кингисеппский район Ленинградской области в рамках своего турне по городам Русской Ганзы.

В Кингисеппе Дед Мороз должен встретиться с официальными представителями районной администрации. У него также запланировано посещение детского отделения местной больницы, свадебной церемонии и предприятия «Фосфорит». Конечным пунктом программы станет визит в Ивангород.

В рамках турне Дед Мороз намерен побывать в Великом Новгороде, Вологде, Калининграде, Пскове, Порхове и других городах. Жителей этих населенных пунктов он будет зазывать на фестиваль в Великом Устюге.

В Калининграде скоро появятся и другие сказочные персонажи. В туристических местах города скоро можно будет встретить двух новых хомлинов.