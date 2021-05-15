Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
15 мая 06:32
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
06:28
Армия
Израильский истребитель поразил объект военной разведки ХАМАС в секторе Газа
06:22
Происшествия
Курильский вулкан Эбеко выбросил столб пепла на 2,3 километра
06:15
Общество
Синоптики пообещали жителям Приморья потепление до 28 градусов
06:14
Технологии
Эксперт подсчитал прибыль Роскосмоса от полета японских космических туристов
06:13
Общество
Китайский зонд впервые достиг поверхности Марса
06:00
Политика
Межевич объяснил, зачем в Белоруссии хотят ограничить власть президента
05:58
Общество
Украинский диетолог назвала самый опасный маринад для шашлыка
05:52
Шоу-бизнес
В Сети появился тизер «Монстров на каникулах — 4»
05:52
Общество
Принц Чарльз не отвечает на вопросы о принце Гарри после его скандального интервью
05:50
Технологии
Россиянам объяснили, почему «залипать» в телефон опасно для здоровья
05:50
Общество
В пришельцев тоже верят: украинцы обсудили слова жены Зеленского о Донбассе
05:49
Общество
Кровотечение из носа может указывать на серьезные болезни
05:48
Общество
Дед Мороз прибыл в Кингисеппский район с официальным визитом
05:48
Шоу-бизнес
Лили Джеймс без лифчика перевоплотилась в безрассудную Пэм Андерсон 
05:47
Происшествия
Петербуржцу дали «условку» за избиение друга шваброй
05:39
Общество
Иммунолог перечислил опасные свойства индийского штамма коронавируса
05:30
Наука
Американский нейробиолог выдвинул новую гипотезу о предназначении снов
05:29
Общество
Сахалинские власти усилили защиту уникальных природных объектов на Кунашире
05:09
Общество
Как умение свиней дышать через задницу поможет спасать больных COVID-19 от смерти 
05:09
Общество
Эмили Ратаковски похвасталась фигурой в черном платье с открытой спиной
Все новости
15 мая 06:32
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
06:28
Армия
Израильский истребитель поразил объект военной разведки ХАМАС в секторе Газа
06:22
Происшествия
Курильский вулкан Эбеко выбросил столб пепла на 2,3 километра
06:15
Общество
Синоптики пообещали жителям Приморья потепление до 28 градусов
06:14
Технологии
Эксперт подсчитал прибыль Роскосмоса от полета японских космических туристов
06:13
Общество
Китайский зонд впервые достиг поверхности Марса
06:00
Политика
Межевич объяснил, зачем в Белоруссии хотят ограничить власть президента
05:58
Общество
Украинский диетолог назвала самый опасный маринад для шашлыка
05:52
Шоу-бизнес
В Сети появился тизер «Монстров на каникулах — 4»
05:52
Общество
Принц Чарльз не отвечает на вопросы о принце Гарри после его скандального интервью
05:50
Технологии
Россиянам объяснили, почему «залипать» в телефон опасно для здоровья
05:50
Общество
В пришельцев тоже верят: украинцы обсудили слова жены Зеленского о Донбассе
05:49
Общество
Кровотечение из носа может указывать на серьезные болезни
05:48
Общество
Дед Мороз прибыл в Кингисеппский район с официальным визитом
05:48
Шоу-бизнес
Лили Джеймс без лифчика перевоплотилась в безрассудную Пэм Андерсон 
05:47
Происшествия
Петербуржцу дали «условку» за избиение друга шваброй
05:39
Общество
Иммунолог перечислил опасные свойства индийского штамма коронавируса
05:30
Наука
Американский нейробиолог выдвинул новую гипотезу о предназначении снов
05:29
Общество
Сахалинские власти усилили защиту уникальных природных объектов на Кунашире
05:09
Общество
Как умение свиней дышать через задницу поможет спасать больных COVID-19 от смерти 
05:09
Общество
Эмили Ратаковски похвасталась фигурой в черном платье с открытой спиной
Все новости

Дед Мороз прибыл в Кингисеппский район с официальным визитом

Общество
Дед Мороз прибыл в Кингисеппский район с официальным визитом
Агентство городских новостей Москва  /  Софья Сандурская

Кингисепп, 15 мая. Дед Мороз на два дня приехал в Кингисеппский район Ленинградской области в рамках своего турне по городам Русской Ганзы.

В Кингисеппе Дед Мороз должен встретиться с официальными представителями районной администрации. У него также запланировано посещение детского отделения местной больницы, свадебной церемонии и предприятия «Фосфорит». Конечным пунктом программы станет визит в Ивангород.

В рамках турне Дед Мороз намерен побывать в Великом Новгороде, Вологде, Калининграде, Пскове, Порхове и других городах. Жителей этих населенных пунктов он будет зазывать на фестиваль в Великом Устюге.

В Калининграде скоро появятся и другие сказочные персонажи. В туристических местах города скоро можно будет встретить двух новых хомлинов.

кингисепп дед мороз русская ганза
Комментировать
Самое популярное
Установлена причина, почему стрелок из Казани расстрелял именно 8 «А» класс
Общество 408453 12 мая 2021
Установлена причина, почему стрелок из Казани расстрелял именно 8 «А» класс
Власти Татарстана обеспокоены фейками о трагедии в казанской школе
Происшествия 121218 12 мая 2021
Власти Татарстана обеспокоены фейками о трагедии в казанской школе
Военный летчик объяснил отогнавший французов «жест» российского Су-30
Армия 119122 13 мая 2021
Военный летчик объяснил отогнавший французов «жест» российского Су-30
Реакцию россиян на человека с символикой Украины сняли на видео
Общество 87012 13 мая 2021
Реакцию россиян на человека с символикой Украины сняли на видео
Украинский пограничник иронично ответил на вопрос о российских войсках в Крыму
Армия 29810 13 мая 2021
Украинский пограничник иронично ответил на вопрос о российских войсках в Крыму
Все новости / Общество / Дед Мороз прибыл в Кингисеппский район с официальным визитом
Рейтинг@Mail.ru