Лили Джеймс без лифчика перевоплотилась в безрассудную Пэм Андерсон 

Лос-Анджелес, 15 мая. Актриса Лили Джеймс попала в объектив папарацци на съемочной площадке сериала «Пэм и Томми».

Актрису сфотографировали в Малибу в облегающем синем мини-платье, подчеркивающем ее бюст «в стиле Памелы Андерсон», а также в голубых сапогах на высоком каблуке. Образ завершали длинный кремовый свитер и черная сумка. Прическа Джеймс в точности повторяла укладку одной из самых знаменитых моделей Playboy.

Lily James channels a braless Pam Anderson on set of Hulu series https://t.co/1GJZl25d6l pic.twitter.com/1htW0zJH1p — Page Six (@PageSix) May 14, 2021

Английская актриса Джеймс исполнит роль Памелы Андерсон в мини-сериале вместе с Себастьяном Стэном, который играет бывшего парня «спасательницы Малибу» Томми Ли. Напомним, эксцентричные звезды расписались в 1996 году после того, как знали друг друга всего 96 часов. Спустя два года пара рассталась.

Как сообщает Pagesix, выяснилось, что пышногрудая блондинка Андерсон недовольна началом съемок шоу. Источник рассказал СМИ, что она и ее семья «думают, что шоу — дешевая подделка».

Global Look Press / David Jacobs

Ранее кадры со съемок сериала опубликовал в соцсетях Себастиан Стэн, которого зрители знают по роли Зимнего Солдата в «Мстителях». Под одним из снимков он написал цитату Томми Ли: «Мы не перестаем играть, потому что стареем, мы стареем, потому что перестаем играть».

Ожидается, что комедийный сериал расскажет правду о выпуске первого в истории вирусного видео — секс-видео Андерсон и Ли. Наряду со Стэном и Джеймс в картине также снимаются Сет Роген, Ник Офферман, Тейлор Шиллинг, Эндрю Дайс Клей, Пепи Сонуга.