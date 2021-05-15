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новостей
06:28
Армия
Израильский истребитель поразил объект военной разведки ХАМАС в секторе Газа
06:22
Происшествия
Курильский вулкан Эбеко выбросил столб пепла на 2,3 километра
06:15
Общество
Синоптики пообещали жителям Приморья потепление до 28 градусов
06:14
Технологии
Эксперт подсчитал прибыль Роскосмоса от полета японских космических туристов
06:13
Общество
Китайский зонд впервые достиг поверхности Марса
06:00
Политика
Межевич объяснил, зачем в Белоруссии хотят ограничить власть президента
05:58
Общество
Украинский диетолог назвала самый опасный маринад для шашлыка
05:52
Шоу-бизнес
В Сети появился тизер «Монстров на каникулах — 4»
05:52
Общество
Принц Чарльз не отвечает на вопросы о принце Гарри после его скандального интервью
05:50
Технологии
Россиянам объяснили, почему «залипать» в телефон опасно для здоровья
05:50
Общество
В пришельцев тоже верят: украинцы обсудили слова жены Зеленского о Донбассе
05:49
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Кровотечение из носа может указывать на серьезные болезни
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05:39
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05:30
Наука
Американский нейробиолог выдвинул новую гипотезу о предназначении снов
05:29
Общество
Сахалинские власти усилили защиту уникальных природных объектов на Кунашире
05:09
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Как умение свиней дышать через задницу поможет спасать больных COVID-19 от смерти 
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Лили Джеймс без лифчика перевоплотилась в безрассудную Пэм Андерсон 

  /   Обновлено: 15 мая 2021 06:01
Шоу-бизнес
Лили Джеймс без лифчика перевоплотилась в безрассудную Пэм Андерсон 
Global Look Press  /  PLANET PHOTOS

Лос-Анджелес, 15 мая. Актриса Лили Джеймс попала в объектив папарацци на съемочной площадке сериала «Пэм и Томми».

Актрису сфотографировали в Малибу в облегающем синем мини-платье, подчеркивающем ее бюст «в стиле Памелы Андерсон», а также в голубых сапогах на высоком каблуке. Образ завершали длинный кремовый свитер и черная сумка. Прическа Джеймс в точности повторяла укладку одной из самых знаменитых моделей Playboy.

Английская актриса Джеймс исполнит роль Памелы Андерсон в мини-сериале вместе с Себастьяном Стэном, который играет бывшего парня «спасательницы Малибу» Томми Ли. Напомним, эксцентричные звезды расписались в 1996 году после того, как знали друг друга всего 96 часов. Спустя два года пара рассталась.

Как сообщает Pagesix, выяснилось, что пышногрудая блондинка Андерсон недовольна началом съемок шоу. Источник рассказал СМИ, что она и ее семья «думают, что шоу — дешевая подделка».

Лили Джеймс без лифчика перевоплотилась в безрассудную Пэм Андерсон 
Global Look Press  / David Jacobs

Ранее кадры со съемок сериала опубликовал в соцсетях Себастиан Стэн, которого зрители знают по роли Зимнего Солдата в «Мстителях». Под одним из снимков он написал цитату Томми Ли: «Мы не перестаем играть, потому что стареем, мы стареем, потому что перестаем играть».

Ожидается, что комедийный сериал расскажет правду о выпуске первого в истории вирусного видео — секс-видео Андерсон и Ли. Наряду со Стэном и Джеймс в картине также снимаются Сет Роген, Ник Офферман, Тейлор Шиллинг, Эндрю Дайс Клей, Пепи Сонуга.

памела андерсон андерсон Себастиан Стэн Лили Джеймс пэм и томми
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