Иммунолог перечислил опасные свойства индийского штамма коронавируса

Москва, 15 мая. Индийский штамм коронавируса является более агрессивным. Он гораздо опаснее других мутаций, заявил иммунолог Владимир Болибок.

К опасным свойства индийского штамма, по словам врача, относится его способность сильнее цепляться за клетки. Об этом Болибок рассказал в беседе с «Российской газетой».

«Он сильнее цепляется за клетки. А доза заражения при этом относительно низкая. То есть достаточно совсем небольшого количества вируса, чтобы заболеть», — подчеркнул иммунолог.

Врач также назвал причину быстрого распространения штамма, впервые обнаруженного в Индии. В его спайк-протеине произошла двойная мутация. Из-за этого антителам сложнее защищать от него организм человека.

Российские ученые уже получили индийский штамм коронавируса для изучения. На это недавно указал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.