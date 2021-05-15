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новостей
06:28
Армия
Израильский истребитель поразил объект военной разведки ХАМАС в секторе Газа
06:22
Происшествия
Курильский вулкан Эбеко выбросил столб пепла на 2,3 километра
06:15
Общество
Синоптики пообещали жителям Приморья потепление до 28 градусов
06:14
Технологии
Эксперт подсчитал прибыль Роскосмоса от полета японских космических туристов
06:13
Общество
Китайский зонд впервые достиг поверхности Марса
06:00
Политика
Межевич объяснил, зачем в Белоруссии хотят ограничить власть президента
05:58
Общество
Украинский диетолог назвала самый опасный маринад для шашлыка
05:52
Шоу-бизнес
В Сети появился тизер «Монстров на каникулах — 4»
05:52
Общество
Принц Чарльз не отвечает на вопросы о принце Гарри после его скандального интервью
05:50
Технологии
Россиянам объяснили, почему «залипать» в телефон опасно для здоровья
05:50
Общество
В пришельцев тоже верят: украинцы обсудили слова жены Зеленского о Донбассе
05:49
Общество
Кровотечение из носа может указывать на серьезные болезни
05:48
Общество
Дед Мороз прибыл в Кингисеппский район с официальным визитом
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05:47
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05:39
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05:30
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Американский нейробиолог выдвинул новую гипотезу о предназначении снов
05:29
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05:09
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Иммунолог перечислил опасные свойства индийского штамма коронавируса

Общество
Иммунолог перечислил опасные свойства индийского штамма коронавируса
twitter.com  /  @MID_RF

Москва, 15 мая. Индийский штамм коронавируса является более агрессивным. Он гораздо опаснее других мутаций, заявил иммунолог Владимир Болибок.

К опасным свойства индийского штамма, по словам врача, относится его способность сильнее цепляться за клетки. Об этом Болибок рассказал в беседе с «Российской газетой».

«Он сильнее цепляется за клетки. А доза заражения при этом относительно низкая. То есть достаточно совсем небольшого количества вируса, чтобы заболеть», — подчеркнул иммунолог.

Врач также назвал причину быстрого распространения штамма, впервые обнаруженного в Индии. В его спайк-протеине произошла двойная мутация. Из-за этого антителам сложнее защищать от него организм человека.

Российские ученые уже получили индийский штамм коронавируса для изучения. На это недавно указал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

коронавирус иммунолог индийский штамм
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