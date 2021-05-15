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06:28
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06:22
Происшествия
Курильский вулкан Эбеко выбросил столб пепла на 2,3 километра
06:15
Общество
Синоптики пообещали жителям Приморья потепление до 28 градусов
06:14
Технологии
Эксперт подсчитал прибыль Роскосмоса от полета японских космических туристов
06:13
Общество
Китайский зонд впервые достиг поверхности Марса
06:00
Политика
Межевич объяснил, зачем в Белоруссии хотят ограничить власть президента
05:58
Общество
Украинский диетолог назвала самый опасный маринад для шашлыка
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Технологии
Россиянам объяснили, почему «залипать» в телефон опасно для здоровья
05:50
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В пришельцев тоже верят: украинцы обсудили слова жены Зеленского о Донбассе
05:49
Общество
Кровотечение из носа может указывать на серьезные болезни
05:48
Общество
Дед Мороз прибыл в Кингисеппский район с официальным визитом
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Наука
Американский нейробиолог выдвинул новую гипотезу о предназначении снов
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Американский нейробиолог выдвинул новую гипотезу о предназначении снов

  /   Обновлено: 15 мая 2021 06:09
Наука
Американский нейробиолог выдвинул новую гипотезу о предназначении снов
pixabay.com

Вашингтон, 15 мая. Американский нейробиолог Эрик Хоэл предположил, что сны позволяют мозгу обучаться путем моделирования нестандартных ситуаций.

Многие ученые предполагали, что галлюцинаторность и абсурдность снов объясняются нейрофизиологическим сбоем из-за ошибки в нейронных сетях, однако Хоэл заметил, что механизм сновидений напоминает методики машинного обучения. Результаты исследования опубликованы в журнале Patterns.

«Первоначальным источником вдохновения для глубоких нейронных сетей был мозг. Если вы посмотрите на методы, которые люди используют для машинного обучения, часто эти методы имеют поразительное сходство со снами», — пояснил специалист.

Именно необычность показанных во сне ситуаций говорит о биологической функции сновидений — это позволяет мозгу обучаться по-настоящему всесторонне и многообразно. Так же, как во время обучения искусственного интеллекта, когда машине демонстрируют сложные и неполные ситуации, которые должны научить робота действовать в сложных условиях.

Недавно биологам удалось выяснить природу любопытства. Поиск новизны и жажда изучения чего-то незнакомого могут быть причиной возникновения у живых существ сознания, считают специалисты.

мозг сны сновидения
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