Американский нейробиолог выдвинул новую гипотезу о предназначении снов

Вашингтон, 15 мая. Американский нейробиолог Эрик Хоэл предположил, что сны позволяют мозгу обучаться путем моделирования нестандартных ситуаций.

Многие ученые предполагали, что галлюцинаторность и абсурдность снов объясняются нейрофизиологическим сбоем из-за ошибки в нейронных сетях, однако Хоэл заметил, что механизм сновидений напоминает методики машинного обучения. Результаты исследования опубликованы в журнале Patterns.

«Первоначальным источником вдохновения для глубоких нейронных сетей был мозг. Если вы посмотрите на методы, которые люди используют для машинного обучения, часто эти методы имеют поразительное сходство со снами», — пояснил специалист.

Именно необычность показанных во сне ситуаций говорит о биологической функции сновидений — это позволяет мозгу обучаться по-настоящему всесторонне и многообразно. Так же, как во время обучения искусственного интеллекта, когда машине демонстрируют сложные и неполные ситуации, которые должны научить робота действовать в сложных условиях.

Недавно биологам удалось выяснить природу любопытства. Поиск новизны и жажда изучения чего-то незнакомого могут быть причиной возникновения у живых существ сознания, считают специалисты.