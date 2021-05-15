Сахалинские власти усилили защиту уникальных природных объектов на Кунашире

Южно-Сахалинск, 15 мая. Власти Сахалинской области усилили меры по защите уникальных природных объектов острова Кунашир.

Территориям, которые непосредственно прилегают к памятникам природы регионального значения, присвоили статус охранных зон. В результате общая площадь защищенных от промышленной деятельности участков увеличилась на две тысячи гектаров.

Специальный режим установлен на прилегающих к Вулкану Менделеева, Кунаширскому кустарниковому реликтовому лесу и Лагуноозерному реликтовому лесу территориях. В охранных зонах запрещено добывать полезные ископаемые и заготавливать древесину. Состояние водоемов и рек находится на особом контроле, сообщает пресс-служба правительства Сахалинской области.

Ранее сахалинские экологи зарегистрировали массовый выброс тихоокеанской сельди на берег Охотского моря. Руководитель «Экологической вахты Сахалина» Дмитрий Лисицын уточнил, что инцидент произошел в Макаровском районе, рядом с поселком Восточное.