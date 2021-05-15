Эмили Ратаковски похвасталась фигурой в черном платье с открытой спиной

Вашингтон, 15 мая. Американская актриса и фотомодель Эмили Ратаковски порадовала поклонников фотосессией в черном платье в пол, снимками звезда поделилась в Instagram.

Модель нередко публикует фото в бикини и откровенных нарядах. Но на этот раз 29-летняя селебрити предстала в строгом образе в черном платье в пол с открытой спиной. К наряду актриса подобрала красные босоножки на высоком каблуке, желтую сумочку и серьги-кольца.

Фотосессия понравилась поклонникам Ратаковски. За час публикация набрала более 294 тысяч лайков.

Ратаковски в конце марта впервые стала мамой, у модели родился сын. Но девушка уже сумела почти полностью вернуть былую форму. Недавно модель опубликовала фото и видео в своем Instagram-аккаунте, на которых буквально со всех сторон показала свою фигуру. Перед зеркалом Ратаковски крутилась в мини-бикини с принтом «под жирафа».