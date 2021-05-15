Байден отменил сразу семь президентских указов Трампа

Вашингтон, 15 мая. Президент США Джо Байден отменил сразу семь указов экс-главы государства Дональда Трампа одним указом, сообщил Белый дом.

В том числе отменен указ о защите памятников и статуй, который Трамп подписал после того, как на фоне протестов против расизма в США начался снос памятников деятелям колониальной эпохи. Также перестанут действовать защищающий чиновников от преследования за нарушение регуляционных норм указ о ребрендинге поставляемой за рубеж американской помощи, указ о строительстве парка статуй американским героям и указ «О предотвращении цензуры онлайн».

Все эти указы были подписаны экс-президентом в период с мая 2020 по январь 2021 года. Ряд инициатив Трамп подписывал незадолго до инаугурации Байдена.

Кроме того, нынешний глава Белого дома отменил правило, согласно которому иммиграционные власти США могли отказать в виде на жительство, если иммигрант может стать «бременем» для налогоплательщиков.

«Это не продвигает интересы Соединенных Штатов», — отмечено в декларации Байдена, в которой президент США дал распоряжение администрации внести изменения в действующие правила.

Ранее Трамп обвинил администрацию Джо Байдена в «слабости и отсутствии поддержки Израиля». Экс-президент заявил, что его администрация была известна как «президентство мира», потому что противники Израиля знали, что Соединенные Штаты твердо стоят на стороне Израиля и нападение на Тель-Авив грозит «скорым возмездием».