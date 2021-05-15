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15 мая 06:32
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новостей
06:28
Армия
Израильский истребитель поразил объект военной разведки ХАМАС в секторе Газа
06:22
Происшествия
Курильский вулкан Эбеко выбросил столб пепла на 2,3 километра
06:15
Общество
Синоптики пообещали жителям Приморья потепление до 28 градусов
06:14
Технологии
Эксперт подсчитал прибыль Роскосмоса от полета японских космических туристов
06:13
Общество
Китайский зонд впервые достиг поверхности Марса
06:00
Политика
Межевич объяснил, зачем в Белоруссии хотят ограничить власть президента
05:58
Общество
Украинский диетолог назвала самый опасный маринад для шашлыка
05:52
Шоу-бизнес
В Сети появился тизер «Монстров на каникулах — 4»
05:52
Общество
Принц Чарльз не отвечает на вопросы о принце Гарри после его скандального интервью
05:50
Технологии
Россиянам объяснили, почему «залипать» в телефон опасно для здоровья
05:50
Общество
В пришельцев тоже верят: украинцы обсудили слова жены Зеленского о Донбассе
05:49
Общество
Кровотечение из носа может указывать на серьезные болезни
05:48
Общество
Дед Мороз прибыл в Кингисеппский район с официальным визитом
05:48
Шоу-бизнес
Лили Джеймс без лифчика перевоплотилась в безрассудную Пэм Андерсон 
05:47
Происшествия
Петербуржцу дали «условку» за избиение друга шваброй
05:39
Общество
Иммунолог перечислил опасные свойства индийского штамма коронавируса
05:30
Наука
Американский нейробиолог выдвинул новую гипотезу о предназначении снов
05:29
Общество
Сахалинские власти усилили защиту уникальных природных объектов на Кунашире
05:09
Общество
Как умение свиней дышать через задницу поможет спасать больных COVID-19 от смерти 
05:09
Общество
Эмили Ратаковски похвасталась фигурой в черном платье с открытой спиной
Все новости

Байден отменил сразу семь президентских указов Трампа

Политика
Байден отменил сразу семь президентских указов Трампа
Global Look Press  /  Biden Transition via CNP

Вашингтон, 15 мая. Президент США Джо Байден отменил сразу семь указов экс-главы государства Дональда Трампа одним указом, сообщил Белый дом.

В том числе отменен указ о защите памятников и статуй, который Трамп подписал после того, как на фоне протестов против расизма в США начался снос памятников деятелям колониальной эпохи. Также перестанут действовать защищающий чиновников от преследования за нарушение регуляционных норм указ о ребрендинге поставляемой за рубеж американской помощи, указ о строительстве парка статуй американским героям и указ «О предотвращении цензуры онлайн».

Все эти указы были подписаны экс-президентом в период с мая 2020 по январь 2021 года. Ряд инициатив Трамп подписывал незадолго до инаугурации Байдена.

Кроме того, нынешний глава Белого дома отменил правило, согласно которому иммиграционные власти США могли отказать в виде на жительство, если иммигрант может стать «бременем» для налогоплательщиков.

«Это не продвигает интересы Соединенных Штатов», — отмечено в декларации Байдена, в которой президент США дал распоряжение администрации внести изменения в действующие правила.

Ранее Трамп обвинил администрацию Джо Байдена в «слабости и отсутствии поддержки Израиля». Экс-президент заявил, что его администрация была известна как «президентство мира», потому что противники Израиля знали, что Соединенные Штаты твердо стоят на стороне Израиля и нападение на Тель-Авив грозит «скорым возмездием».

сша трамп байден
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