Экс-тренер российской сборной по футболу Гус Хиддинк переболел COVID-19

, 15 мая. Бывший тренер сборной России по футболу Гус Хиддинк переболел COVID-19, сообщает нидерландская газета De Telegraaf.

Сейчас Хиддинк возглавляет сборную Кюрасао. На данный момент восстанавливается после перенесенной болезни.

Специалист не сможет в ближайшее время командой островного государства в ближайших июньских матчах квалификации ЧМ-2022. Он попросил директора академии "Барселоны" Патрика Клюйверта временно заменить.

Контракт Клюйверта истекает 1 июля. Он обратился к президенту ФК "Барселона" Жоану Лапорте и получил разрешение на временную работу в сборной Кюрасао.