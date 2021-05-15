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15 мая 06:32
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новостей
06:28
Армия
Израильский истребитель поразил объект военной разведки ХАМАС в секторе Газа
06:22
Происшествия
Курильский вулкан Эбеко выбросил столб пепла на 2,3 километра
06:15
Общество
Синоптики пообещали жителям Приморья потепление до 28 градусов
06:14
Технологии
Эксперт подсчитал прибыль Роскосмоса от полета японских космических туристов
06:13
Общество
Китайский зонд впервые достиг поверхности Марса
06:00
Политика
Межевич объяснил, зачем в Белоруссии хотят ограничить власть президента
05:58
Общество
Украинский диетолог назвала самый опасный маринад для шашлыка
05:52
Шоу-бизнес
В Сети появился тизер «Монстров на каникулах — 4»
05:52
Общество
Принц Чарльз не отвечает на вопросы о принце Гарри после его скандального интервью
05:50
Технологии
Россиянам объяснили, почему «залипать» в телефон опасно для здоровья
05:50
Общество
В пришельцев тоже верят: украинцы обсудили слова жены Зеленского о Донбассе
05:49
Общество
Кровотечение из носа может указывать на серьезные болезни
05:48
Общество
Дед Мороз прибыл в Кингисеппский район с официальным визитом
05:48
Шоу-бизнес
Лили Джеймс без лифчика перевоплотилась в безрассудную Пэм Андерсон 
05:47
Происшествия
Петербуржцу дали «условку» за избиение друга шваброй
05:39
Общество
Иммунолог перечислил опасные свойства индийского штамма коронавируса
05:30
Наука
Американский нейробиолог выдвинул новую гипотезу о предназначении снов
05:29
Общество
Сахалинские власти усилили защиту уникальных природных объектов на Кунашире
05:09
Общество
Как умение свиней дышать через задницу поможет спасать больных COVID-19 от смерти 
05:09
Общество
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Сексолог составила топ-5 признаков изменника

  /   Обновлено: 15 мая 2021 05:23
Общество
Сексолог составила топ-5 признаков изменника
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Москва, 15 мая. Как узнать, изменяет ли тебе любимый человек, а главное, как потом с этой информацией жить, рассказала сексолог Кристина Таспин.

В блоге для BB.LV специалист настоятельно рекомендует в первую очередь определиться, действительно ли нужно знать правду о верности или изменах своего партнера. Ведь в действительности не каждая женщина готова разорвать отношения после того, как узнает неприятную правду.

По мнению Таспин, перед тем, как проверить избранника на измену, нужно честно ответить на три вопроса. Первый из которых: готова ли ты узнать о предательстве? Не каждая девушка может справиться таким ударом от партнера. После этого стоит решить: что ты будешь делать, если факт измены подтвердится. Сгоряча принимаются не самые надежные решения. Особенно это важно, если у вас есть дети, совместный бизнес или же супруга действительно любит своего мужа.

Ответ на третий вопрос: почему вообще появились сомнения в неверности избранника; поможет увидеть и проанализировать проблемы в ваших отношениях.

Если же женщина все твердо решила узнать правду, сексолог назвала пять признаков, обычно выдающих изменника.

Сексолог составила топ-5 признаков изменника
pixabay.com  / Tumisu

1. Прячет телефон

Первое, на что Таспин советует обратить внимание, — телефон. Насторожить должны частые звонки, смс «по работе» в позднее время. Вопросы могут возникнуть, если партнер не расстается с телефоном, кладет его экраном вниз рядом со своей девушкой, нервничает, если супруга берет трубку в руки.

2. Стал больше уделять внимание своей внешности

Настораживать должны именно резкие «трансформации». Если раньше ему приходилось покупать одежду, а теперь он спешит в магазины. Или если вдруг он начал чаще бриться, хотя раньше совершенно не уделял этому внимание.

3. Поймала на лжи

Женщина всегда чувствует, если ее мужчина ей откровенно лжет. В этот момент важно без истерики спокойно поговорить и попытаться выяснить причину. Возможно, это совершенно никак не связано с романом на стороне.

4. Перемены в ваших отношениях

По словам сексолога, сами мужчины после измены чаще всего ведут себя двумя способами: либо непроизвольно стараются загладить вину (частый секс, цветы, подарки, внимание), либо интим наоборот сходит на нет.

5. Неожиданно изменились вкусы партнера

Это может касаться как еды, так и секса и стиля одежды. Однако эксперт подчеркивает, что не стоит торопиться обвинять избранника в измене, если вы заметили один из этих признаков, сначала стоит открыто и доверительно поговорить.

Сексолог составила топ-5 признаков изменника
pxhere.com  / 

Что делать, если измена подтвердится

По словам Таспин, первым делом стоит взять паузу. Устроенный сгоряча скандал точно не поможет решить проблему. Необходимо решить для себя, хочешь сохранить отношения или нет. И только после этого можно приступать к разговору.

Разговаривая с партнером, специалист советует делать акцент не на обвинениях, а пытаться донести до него, что тебе больно и обидно. В любом случае, сексолог считает, что замалчивание обиды заставляет женщину терять уважение к себе, тогда как «ни один мужчина этого не стоит».

Ранее психолог, коуч по семейным отношениям Элена Гамаюн в беседе с ФАН детально рассказала, в чем причины измен между партнерами, а также можно ли избежать неверности и как защититься от нее.

измены брак отношения психология
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