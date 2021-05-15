Госдеп США озвучил ожидания от предстоящей встречи Лаврова и Блинкена

Вашингтон, 15 мая. Представитель госдепартамента США заявил, что предстоящая встреча госсекретаря США Энтони Блинкена и главы МИД РФ Сергея Лаврова будет попыткой стабилизировать отношения с Россией.

Вашингтон надеется, что удастся наладить с Россией предсказуемые отношения на базе сотрудничества. Сотрудничать США планируют в сферах, которые представляют для них интерес, сообщает РИА Новости.

«Встреча будет попыткой вернуть отношения на более предсказуемый и стабильный путь», — отметил сотрудник Госдепа на брифинге.

Блинкен собирается совершить визит в Северную Европу во второй половине мая. Известно, что он посетит Данию, Исландию и Гренландию.

Недавно Лавров принял участие в церемонии передачи архивных материалов Дому русского зарубежья. В рамках своего выступления он поблагодарил организацию за сохранение истории и объединение проживающих за границей русских.