Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
15 мая 05:01
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
05:00
Политика
Безпалько назвал логичным включение США и Чехии в список недружественных России стран
04:52
Политика
Госдеп США озвучил ожидания от предстоящей встречи Лаврова и Блинкена
04:51
Экономика
Российский финансист предупредил о повышении долларовой инфляции
04:48
Происшествия
Десять человек пострадали в страшном ДТП под Красноярском
04:47
Общество
Ургант поделился редким кадром с женой Натальей с каникул в США
04:46
Происшествия
Петербуржец рискует сесть за решетку из-за банки черной икры
04:46
Общество
Всего за три дня в павильонах «Здоровой Москвы» обследовались 7 тыс. человек
04:45
Общество
Роскомнадзор заинтересовался компаниями-пользователями VPN-сервисов
04:31
Происшествия
Спасатели спустили получившего солнечные ожоги альпиниста с Эльбруса
04:31
Общество
Жителей европейской части России ожидают дожди и грозы с середины недели
04:30
Технологии
WhatsApp начинает удалять аккаунты, которые не приняли новые правила
04:17
Общество
Минпромторг назвал стоимость вакцин от коронавируса
04:13
Наука
Ученым из Нидерландов удалось понять, откуда берется любопытство
04:11
Общество
Юрист рассказал, за какие надписи на стенах можно оказаться в тюрьме
04:08
Происшествия
Кабаны напали на женщину в Риме и отобрали продукты
04:00
Шоу-бизнес
Маркетолог оценил отказ кинотеатров в России от голливудских фильмов
03:53
Общество
Московский метрополитен отметит 86-летие парадом поездов и конкурсами
03:50
Общество
На какие льготы могут рассчитывать многодетные семьи в РФ в 2021 году
03:50
Общество
Принц Гарри заявил, что отец заставил пройти его через «боль и страдания»
03:47
Наука
Ученые заявили о сватовских обычаях в муравьиных колониях
Все новости
15 мая 05:01
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
05:00
Политика
Безпалько назвал логичным включение США и Чехии в список недружественных России стран
04:52
Политика
Госдеп США озвучил ожидания от предстоящей встречи Лаврова и Блинкена
04:51
Экономика
Российский финансист предупредил о повышении долларовой инфляции
04:48
Происшествия
Десять человек пострадали в страшном ДТП под Красноярском
04:47
Общество
Ургант поделился редким кадром с женой Натальей с каникул в США
04:46
Происшествия
Петербуржец рискует сесть за решетку из-за банки черной икры
04:46
Общество
Всего за три дня в павильонах «Здоровой Москвы» обследовались 7 тыс. человек
04:45
Общество
Роскомнадзор заинтересовался компаниями-пользователями VPN-сервисов
04:31
Происшествия
Спасатели спустили получившего солнечные ожоги альпиниста с Эльбруса
04:31
Общество
Жителей европейской части России ожидают дожди и грозы с середины недели
04:30
Технологии
WhatsApp начинает удалять аккаунты, которые не приняли новые правила
04:17
Общество
Минпромторг назвал стоимость вакцин от коронавируса
04:13
Наука
Ученым из Нидерландов удалось понять, откуда берется любопытство
04:11
Общество
Юрист рассказал, за какие надписи на стенах можно оказаться в тюрьме
04:08
Происшествия
Кабаны напали на женщину в Риме и отобрали продукты
04:00
Шоу-бизнес
Маркетолог оценил отказ кинотеатров в России от голливудских фильмов
03:53
Общество
Московский метрополитен отметит 86-летие парадом поездов и конкурсами
03:50
Общество
На какие льготы могут рассчитывать многодетные семьи в РФ в 2021 году
03:50
Общество
Принц Гарри заявил, что отец заставил пройти его через «боль и страдания»
03:47
Наука
Ученые заявили о сватовских обычаях в муравьиных колониях
Все новости

Госдеп США озвучил ожидания от предстоящей встречи Лаврова и Блинкена

Политика
Госдеп США озвучил ожидания от предстоящей встречи Лаврова и Блинкена
Федеральное агентство новостей

Вашингтон, 15 мая. Представитель госдепартамента США заявил, что предстоящая встреча госсекретаря США Энтони Блинкена и главы МИД РФ Сергея Лаврова будет попыткой стабилизировать отношения с Россией.

Вашингтон надеется, что удастся наладить с Россией предсказуемые отношения на базе сотрудничества. Сотрудничать США планируют в сферах, которые представляют для них интерес, сообщает РИА Новости.

«Встреча будет попыткой вернуть отношения на более предсказуемый и стабильный путь», — отметил сотрудник Госдепа на брифинге.

Блинкен собирается совершить визит в Северную Европу во второй половине мая. Известно, что он посетит Данию, Исландию и Гренландию.

Недавно Лавров принял участие в церемонии передачи архивных материалов Дому русского зарубежья. В рамках своего выступления он поблагодарил организацию за сохранение истории и объединение проживающих за границей русских.

Сергей Лавров энтони блинкен госдеп
Комментировать
Самое популярное
Установлена причина, почему стрелок из Казани расстрелял именно 8 «А» класс
Общество 408453 12 мая 2021
Установлена причина, почему стрелок из Казани расстрелял именно 8 «А» класс
Власти Татарстана обеспокоены фейками о трагедии в казанской школе
Происшествия 121218 12 мая 2021
Власти Татарстана обеспокоены фейками о трагедии в казанской школе
Военный летчик объяснил отогнавший французов «жест» российского Су-30
Армия 119122 13 мая 2021
Военный летчик объяснил отогнавший французов «жест» российского Су-30
Реакцию россиян на человека с символикой Украины сняли на видео
Общество 87012 13 мая 2021
Реакцию россиян на человека с символикой Украины сняли на видео
Украинский пограничник иронично ответил на вопрос о российских войсках в Крыму
Армия 29810 13 мая 2021
Украинский пограничник иронично ответил на вопрос о российских войсках в Крыму
Все новости / Политика / Госдеп США озвучил ожидания от предстоящей встречи Лаврова и Блинкена
Рейтинг@Mail.ru