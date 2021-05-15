Российский финансист предупредил о повышении долларовой инфляции

Москва, 15 мая. Россиян в текущем году ожидают определенные сюрпризы на рынке финансов, вызванные инфляцией. Российская валюта к концу года может укрепиться на уровне 72-73 рубля за доллар.

Управляющий активами «БКС Мир инвестиций» Андрей Русецкий рассказал агентству «Прайм», что для инвестора сегодня ожидания по долларовой инфляции, съедающей часть дохода, важнее всего. Прошлогодний кризис спровоцировал появление весомых мер стимулирования экономики, что повлекло увеличение денежной массы в обращении и рост госдолга.

«Логично предположить, что столь значительные стимулы могут привести к повышенной долларовой инфляции. Актуальные данные говорят об инфляции 4,2%, что является одним из самых высоких показателей за последние 30 лет», — считает он.

Повышенная инфляция является важным фактором, влияющим на покупательскую способность населения, рост издержек, ослабление валюты и, как следствие, новый виток инфляции. Русецкий для сохранения валютных сбережений рекомендовал посмотреть на более доходные инструменты, вроде акций в долларах США и облигаций развивающихся стран, также сырье.

Альтернативными решениями станут паевые инвестиционные фонды с минимальным порогом входа в коллективных инвестициях. Говоря о займах, эксперт отметил, что источник доходов должен совпадать с пассивами. Зарабатывая в рублях, не стоит связываться с валютными кредитами.

Недавно ФАН писал, что невиданная инфляция превратила США в «страну-бензоколонку» без бензина. Согласно правительственным данным, в последние месяцы значительный рост цен затронул автомобили, медицинское обслуживание, бытовую технику, цены на электричество, газ, продукты питания, сигареты и прочие товары повседневного спроса.