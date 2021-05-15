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15 мая 05:01
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новостей
04:52
Политика
Госдеп США озвучил ожидания от предстоящей встречи Лаврова и Блинкена
04:51
Экономика
Российский финансист предупредил о повышении долларовой инфляции
04:48
Происшествия
Десять человек пострадали в страшном ДТП под Красноярском
04:47
Общество
Ургант поделился редким кадром с женой Натальей с каникул в США
04:46
Происшествия
Петербуржец рискует сесть за решетку из-за банки черной икры
04:46
Общество
Всего за три дня в павильонах «Здоровой Москвы» обследовались 7 тыс. человек
04:45
Общество
Роскомнадзор заинтересовался компаниями-пользователями VPN-сервисов
04:31
Происшествия
Спасатели спустили получившего солнечные ожоги альпиниста с Эльбруса
04:31
Общество
Жителей европейской части России ожидают дожди и грозы с середины недели
04:30
Технологии
WhatsApp начинает удалять аккаунты, которые не приняли новые правила
04:17
Общество
Минпромторг назвал стоимость вакцин от коронавируса
04:13
Наука
Ученым из Нидерландов удалось понять, откуда берется любопытство
04:11
Общество
Юрист рассказал, за какие надписи на стенах можно оказаться в тюрьме
04:08
Происшествия
Кабаны напали на женщину в Риме и отобрали продукты
04:00
Шоу-бизнес
Маркетолог оценил отказ кинотеатров в России от голливудских фильмов
03:53
Общество
Московский метрополитен отметит 86-летие парадом поездов и конкурсами
03:50
Общество
На какие льготы могут рассчитывать многодетные семьи в РФ в 2021 году
03:50
Общество
Принц Гарри заявил, что отец заставил пройти его через «боль и страдания»
03:47
Наука
Ученые заявили о сватовских обычаях в муравьиных колониях
03:35
Общество
Филипа Сейдж рассказал о роскошном образе жизни ведущих Top Gear
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Российский финансист предупредил о повышении долларовой инфляции

Экономика
Российский финансист предупредил о повышении долларовой инфляции

Москва, 15 мая. Россиян в текущем году ожидают определенные сюрпризы на рынке финансов, вызванные инфляцией. Российская валюта к концу года может укрепиться на уровне 72-73 рубля за доллар.

Управляющий активами «БКС Мир инвестиций» Андрей Русецкий рассказал агентству «Прайм», что для инвестора сегодня ожидания по долларовой инфляции, съедающей часть дохода, важнее всего. Прошлогодний кризис спровоцировал появление весомых мер стимулирования экономики, что повлекло увеличение денежной массы в обращении и рост госдолга.

«Логично предположить, что столь значительные стимулы могут привести к повышенной долларовой инфляции. Актуальные данные говорят об инфляции 4,2%, что является одним из самых высоких показателей за последние 30 лет», — считает он.

Повышенная инфляция является важным фактором, влияющим на покупательскую способность населения, рост издержек, ослабление валюты и, как следствие, новый виток инфляции. Русецкий для сохранения валютных сбережений рекомендовал посмотреть на более доходные инструменты, вроде акций в долларах США и облигаций развивающихся стран, также сырье.

Альтернативными решениями станут паевые инвестиционные фонды с минимальным порогом входа в коллективных инвестициях. Говоря о займах, эксперт отметил, что источник доходов должен совпадать с пассивами. Зарабатывая в рублях, не стоит связываться с валютными кредитами.

Недавно ФАН писал, что невиданная инфляция превратила США в «страну-бензоколонку» без бензина. Согласно правительственным данным, в последние месяцы значительный рост цен затронул автомобили, медицинское обслуживание, бытовую технику, цены на электричество, газ, продукты питания, сигареты и прочие товары повседневного спроса.

доллар финансы экономист советы
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