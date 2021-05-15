Десять человек пострадали в страшном ДТП под Красноярском

Красноярск, 15 мая. Восемь пассажиров и два водителя пострадали в результате столкновения легковушки с «газелью» в Красноярском крае.

Инцидент, как рассказали в региональном главке МВД, произошел на 473 км автодороги Р-257 «Енисей». Молодой водитель на Nissan AD ехал в Абакан со стороны Кызыла. В определенный момент он не справился с управлением и влетел в отечественный микроавтобус.

«В результате происшествия пострадали оба водителя и восемь пассажиров автомобиля «Газель». Все пострадавшие с травмами различной степени тяжести были доставлены в Шушенскую районную больницу», — сообщили в ведомстве.

Недавно ФАН опубликовал фото с места жуткой аварии с четырьмя погибшими под Самарой. Происшествие случилось на трассе М-5 «Урал». Водитель ВАЗ-2112 выехал на «встречку» и был смят самосвалом КамАЗ. Обстоятельства аварии выясняются сотрудниками полиции.