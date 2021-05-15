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15 мая 05:01
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новостей
04:52
Политика
Госдеп США озвучил ожидания от предстоящей встречи Лаврова и Блинкена
04:51
Экономика
Российский финансист предупредил о повышении долларовой инфляции
04:48
Происшествия
Десять человек пострадали в страшном ДТП под Красноярском
04:47
Общество
Ургант поделился редким кадром с женой Натальей с каникул в США
04:46
Происшествия
Петербуржец рискует сесть за решетку из-за банки черной икры
04:46
Общество
Всего за три дня в павильонах «Здоровой Москвы» обследовались 7 тыс. человек
04:45
Общество
Роскомнадзор заинтересовался компаниями-пользователями VPN-сервисов
04:31
Происшествия
Спасатели спустили получившего солнечные ожоги альпиниста с Эльбруса
04:31
Общество
Жителей европейской части России ожидают дожди и грозы с середины недели
04:30
Технологии
WhatsApp начинает удалять аккаунты, которые не приняли новые правила
04:17
Общество
Минпромторг назвал стоимость вакцин от коронавируса
04:13
Наука
Ученым из Нидерландов удалось понять, откуда берется любопытство
04:11
Общество
Юрист рассказал, за какие надписи на стенах можно оказаться в тюрьме
04:08
Происшествия
Кабаны напали на женщину в Риме и отобрали продукты
04:00
Шоу-бизнес
Маркетолог оценил отказ кинотеатров в России от голливудских фильмов
03:53
Общество
Московский метрополитен отметит 86-летие парадом поездов и конкурсами
03:50
Общество
На какие льготы могут рассчитывать многодетные семьи в РФ в 2021 году
03:50
Общество
Принц Гарри заявил, что отец заставил пройти его через «боль и страдания»
03:47
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Ученые заявили о сватовских обычаях в муравьиных колониях
03:35
Общество
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Ургант поделился редким кадром с женой Натальей с каникул в США

Общество
Ургант поделился редким кадром с женой Натальей с каникул в США
Агентство городских новостей Москва  /  Андрей Никеричев

Нью-Йорк, 15 мая. Популярный телеведущий Иван Ургант поделился снимком с каникул в США, на фото шоумен целует жену Наталью.

Ургант с супругой провел майские каникулы в США, где получает образование его падчерица Эрика. В ходе поездки пара наслаждалась прекрасной погодой, гуляла и каталась на велосипедах. Сделанным во время одной из прогулок кадром Ургант поделился в Instagram. На фото Ургант сливается с супругой в поцелуе.

«Это если совсем коротко», — отметил в подписи к фото Ургант.

За несколько часов публикаций набрала более 148 тысяч лайков. Подписчики активно комментировали фото.

«Огонь. Идеальный кадр», «Как это мило», «Девичьи сердца в очередной раз были разбиты», «Так вдохновляюще», «Мост получился феерично»,— писали поклонники Ивана Урганта.

Ранее Ургант предложил снять фильм про Бориса Корчевникова, где ведущий программы «Судьба человека» будет «разговаривать по душам с каждым огурцом». Очевидно, что Иван Ургант высмеял программу «Судьба человека», в которой Корчевников разговаривает с именитыми артистами, узнавая их самые сокровенные тайны и истории жизни.

сша фото ургант
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Все новости / Общество / Ургант поделился редким кадром с женой Натальей с каникул в США
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