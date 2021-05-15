Ургант поделился редким кадром с женой Натальей с каникул в США

Нью-Йорк, 15 мая. Популярный телеведущий Иван Ургант поделился снимком с каникул в США, на фото шоумен целует жену Наталью.

Ургант с супругой провел майские каникулы в США, где получает образование его падчерица Эрика. В ходе поездки пара наслаждалась прекрасной погодой, гуляла и каталась на велосипедах. Сделанным во время одной из прогулок кадром Ургант поделился в Instagram. На фото Ургант сливается с супругой в поцелуе.

«Это если совсем коротко», — отметил в подписи к фото Ургант.

За несколько часов публикаций набрала более 148 тысяч лайков. Подписчики активно комментировали фото.

«Огонь. Идеальный кадр», «Как это мило», «Девичьи сердца в очередной раз были разбиты», «Так вдохновляюще», «Мост получился феерично»,— писали поклонники Ивана Урганта.

Ранее Ургант предложил снять фильм про Бориса Корчевникова, где ведущий программы «Судьба человека» будет «разговаривать по душам с каждым огурцом». Очевидно, что Иван Ургант высмеял программу «Судьба человека», в которой Корчевников разговаривает с именитыми артистами, узнавая их самые сокровенные тайны и истории жизни.