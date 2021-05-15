Роскомнадзор заинтересовался компаниями-пользователями VPN-сервисов

Москва, 15 мая. Роскомнадзор отправил запрос в Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования о возможности информировать об использовании организациями VyprVPN и Opera VPN.

Ведомство отметило, куда нужно направлять названия и контактную информацию таких организаций. Об этом сообщает «Интерфакс».

Запрос «об информировании о планируемом введении централизованного управления в отношении средств обхода ограничения запрещенной в силу закона информации» стал следствием событий 27 марта 2019 года. Тогда РКН направил требования о необходимости подключения к Федеральной государственной информационной системе, содержащей реестр запрещенной в РФ информации, владельцам 10 VPN-сервисов для фильтрации трафика. Однако тогда 9 из 10 VPN-сервисов не собирались подчиняться требованиям.

Недавно Роскомнадзор предупредил россиян, что WhatsApp не обеспечивает достаточную защиту личных данных своих пользователей. В частности, несколько лет мессенджер передает данные Facebook.