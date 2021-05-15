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04:52
Политика
Госдеп США озвучил ожидания от предстоящей встречи Лаврова и Блинкена
04:51
Экономика
Российский финансист предупредил о повышении долларовой инфляции
04:48
Происшествия
Десять человек пострадали в страшном ДТП под Красноярском
04:47
Общество
Ургант поделился редким кадром с женой Натальей с каникул в США
04:46
Происшествия
Петербуржец рискует сесть за решетку из-за банки черной икры
04:46
Общество
Всего за три дня в павильонах «Здоровой Москвы» обследовались 7 тыс. человек
04:45
Общество
Роскомнадзор заинтересовался компаниями-пользователями VPN-сервисов
04:31
Происшествия
Спасатели спустили получившего солнечные ожоги альпиниста с Эльбруса
04:31
Общество
Жителей европейской части России ожидают дожди и грозы с середины недели
04:30
Технологии
WhatsApp начинает удалять аккаунты, которые не приняли новые правила
04:17
Общество
Минпромторг назвал стоимость вакцин от коронавируса
04:13
Наука
Ученым из Нидерландов удалось понять, откуда берется любопытство
04:11
Общество
Юрист рассказал, за какие надписи на стенах можно оказаться в тюрьме
04:08
Происшествия
Кабаны напали на женщину в Риме и отобрали продукты
04:00
Шоу-бизнес
Маркетолог оценил отказ кинотеатров в России от голливудских фильмов
03:53
Общество
Московский метрополитен отметит 86-летие парадом поездов и конкурсами
03:50
Общество
На какие льготы могут рассчитывать многодетные семьи в РФ в 2021 году
03:50
Общество
Принц Гарри заявил, что отец заставил пройти его через «боль и страдания»
03:47
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Ученые заявили о сватовских обычаях в муравьиных колониях
03:35
Общество
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Спасатели спустили получившего солнечные ожоги альпиниста с Эльбруса

Происшествия
Спасатели спустили получившего солнечные ожоги альпиниста с Эльбруса
pixabay.com

Нальчик, 15 мая. Спасатели спустили альпиниста из Нижнего Новгорода с Эльбруса, мужчина получил солнечные ожоги, но от медицинской помощи отказался, сообщает ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарии.

В пятницу помощи попросила группа альпинистов на высоте 5200 метров на Эльбрусе. По предварительной информации, пострадавший получил солнечные ожоги лица. На место выдвинулись спасатели Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС.

«Поисково-спасательные работы на Эльбрусе полностью завершены. Спасатели помогли группе альпинистов из Нижнего Новгорода спуститься вниз на поляну Азау», — говорится в сообщении.

В начале мая четыре путешественника, которые забрались на высоту 4800 метров горы Эльбрус, позвонили в МЧС с просьбой о помощи. Туристы приехали на Эльбрус из Ставропольского края.

мчс эльбрус альпинисты
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