Спасатели спустили получившего солнечные ожоги альпиниста с Эльбруса

Нальчик, 15 мая. Спасатели спустили альпиниста из Нижнего Новгорода с Эльбруса, мужчина получил солнечные ожоги, но от медицинской помощи отказался, сообщает ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарии.

В пятницу помощи попросила группа альпинистов на высоте 5200 метров на Эльбрусе. По предварительной информации, пострадавший получил солнечные ожоги лица. На место выдвинулись спасатели Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС.

«Поисково-спасательные работы на Эльбрусе полностью завершены. Спасатели помогли группе альпинистов из Нижнего Новгорода спуститься вниз на поляну Азау», — говорится в сообщении.

В начале мая четыре путешественника, которые забрались на высоту 4800 метров горы Эльбрус, позвонили в МЧС с просьбой о помощи. Туристы приехали на Эльбрус из Ставропольского края.