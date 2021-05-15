Жителей европейской части России ожидают дожди и грозы с середины недели

Москва, 15 мая. Теплая погода еще продержится в центре Европейской России на выходных, но уже со среды возможно похолодание.

В выходные в столичном регионе температура воздуха местами будет достигать 25 градусов тепла, что соответствует климатическим показателям начала июля. Погода с начала недели будет неустойчивой из-за пересечения атмосферных фронтов. Об этом рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.

В понедельник столицу ожидает погода, близкая к температурному рекорду 1897 года, когда было зафиксировано плюс 31, но в этом году воздух может прогреться до плюс 28. С 19 мая начнется похолодание, которое продлится примерно до конца следующей рабочей недели. Об этом информирует "Российская газета".

В Москве и Подмосковье объявлен желтый уровень погодной опасности из-за гроз. По сообщению Гидрометцентра, грозы могут продлиться до утра воскресенья.