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15 мая 05:00
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
05:00
Политика
Безпалько назвал логичным включение США и Чехии в список недружественных России стран
04:52
Политика
Госдеп США озвучил ожидания от предстоящей встречи Лаврова и Блинкена
04:51
Экономика
Российский финансист предупредил о повышении долларовой инфляции
04:48
Происшествия
Десять человек пострадали в страшном ДТП под Красноярском
04:47
Общество
Ургант поделился редким кадром с женой Натальей с каникул в США
04:46
Происшествия
Петербуржец рискует сесть за решетку из-за банки черной икры
04:46
Общество
Всего за три дня в павильонах «Здоровой Москвы» обследовались 7 тыс. человек
04:45
Общество
Роскомнадзор заинтересовался компаниями-пользователями VPN-сервисов
04:31
Происшествия
Спасатели спустили получившего солнечные ожоги альпиниста с Эльбруса
04:31
Общество
Жителей европейской части России ожидают дожди и грозы с середины недели
04:30
Технологии
WhatsApp начинает удалять аккаунты, которые не приняли новые правила
04:17
Общество
Минпромторг назвал стоимость вакцин от коронавируса
04:13
Наука
Ученым из Нидерландов удалось понять, откуда берется любопытство
04:11
Общество
Юрист рассказал, за какие надписи на стенах можно оказаться в тюрьме
04:08
Происшествия
Кабаны напали на женщину в Риме и отобрали продукты
04:00
Шоу-бизнес
Маркетолог оценил отказ кинотеатров в России от голливудских фильмов
03:53
Общество
Московский метрополитен отметит 86-летие парадом поездов и конкурсами
03:50
Общество
На какие льготы могут рассчитывать многодетные семьи в РФ в 2021 году
03:50
Общество
Принц Гарри заявил, что отец заставил пройти его через «боль и страдания»
03:47
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Ученые заявили о сватовских обычаях в муравьиных колониях
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WhatsApp начинает удалять аккаунты, которые не приняли новые правила

Технологии
WhatsApp начинает удалять аккаунты, которые не приняли новые правила
pixabay.com  /  LoboStudioHamburg

Москва, 15 мая. Мессенджер WhatsApp, принадлежащий Facebook, начинает ограничивать некоторые функции, в том числе звонки и сообщения, тем пользователям, которые не приняли новое обновленное.

Компания обновила пользовательское соглашение в январе 2021 года, прописав в нем пункт об обмене информацией с Facebook. Пользователи раскритиковали новые условия WhatsApp. Однако теперь, чтобы продолжить использовать мессенджер, владелец аккаунта должен принять условия, в противном случае его аккаунт будет деактивирован.

На сайте компании от 11 мая указано, что в течение нескольких недель функциональность WhatsApp будет ограничена до тех пор, пока пользователь не примет обновление. Пользователь лишится доступа к списку чатов, возможности отвечать на звонки и сообщения.

Ранее сообщалось, что с новым обновлением соцсеть будет передавать и регистрационные данные аккаунта, данные о транзакциях, о пользовании услугами, взаимодействии с другими сервисами компании, информацию о мобильных устройствах и IP-адрес.

технологии whatsapp мессенджер
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