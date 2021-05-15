WhatsApp начинает удалять аккаунты, которые не приняли новые правила

Москва, 15 мая. Мессенджер WhatsApp, принадлежащий Facebook, начинает ограничивать некоторые функции, в том числе звонки и сообщения, тем пользователям, которые не приняли новое обновленное.

Компания обновила пользовательское соглашение в январе 2021 года, прописав в нем пункт об обмене информацией с Facebook. Пользователи раскритиковали новые условия WhatsApp. Однако теперь, чтобы продолжить использовать мессенджер, владелец аккаунта должен принять условия, в противном случае его аккаунт будет деактивирован.

На сайте компании от 11 мая указано, что в течение нескольких недель функциональность WhatsApp будет ограничена до тех пор, пока пользователь не примет обновление. Пользователь лишится доступа к списку чатов, возможности отвечать на звонки и сообщения.

Ранее сообщалось, что с новым обновлением соцсеть будет передавать и регистрационные данные аккаунта, данные о транзакциях, о пользовании услугами, взаимодействии с другими сервисами компании, информацию о мобильных устройствах и IP-адрес.