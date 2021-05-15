Минпромторг назвал стоимость вакцин от коронавируса

Москва, 15 мая. Стоимость одной дозы вакцины от коронавируса отечественной разработки начинается от 842 рублей, выяснил Минпромторг.

Все выпущенные объемы вакцины от коронавируса обошлись бюджету в 60 млрд рублей. К 1 июня планируют произвести 57 млн доз препаратов. Закупка вакцины проводится по цене, зарегистрированной в Федеральной антимонопольной службе

В России к настоящему моменту зарегистрировано четыре вакцины от коронавируса. Предельная закупочная стоимость дозы препарата «ЭпиВакКорона» составляет 842 рубля, «КовиВак» — 866 рублей, «Спутника V» — 866,81 рубля. Цену на вакцины «Спутник лайт» еще не утвердили, сообщает «Российская газета».

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что Россия предложила свою вакцину от коронавирусной инфекции всем партнерам по линии ООН и других объединений. По его словам, пандемия COVID-19 подтвердила большое значение совместных скоординированных действий всех государств, являющихся членами организаций.