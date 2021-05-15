Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
15 мая 05:00
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
04:52
Политика
Госдеп США озвучил ожидания от предстоящей встречи Лаврова и Блинкена
04:51
Экономика
Российский финансист предупредил о повышении долларовой инфляции
04:48
Происшествия
Десять человек пострадали в страшном ДТП под Красноярском
04:47
Общество
Ургант поделился редким кадром с женой Натальей с каникул в США
04:46
Происшествия
Петербуржец рискует сесть за решетку из-за банки черной икры
04:46
Общество
Всего за три дня в павильонах «Здоровой Москвы» обследовались 7 тыс. человек
04:45
Общество
Роскомнадзор заинтересовался компаниями-пользователями VPN-сервисов
04:31
Происшествия
Спасатели спустили получившего солнечные ожоги альпиниста с Эльбруса
04:31
Общество
Жителей европейской части России ожидают дожди и грозы с середины недели
04:30
Технологии
WhatsApp начинает удалять аккаунты, которые не приняли новые правила
04:17
Общество
Минпромторг назвал стоимость вакцин от коронавируса
04:13
Наука
Ученым из Нидерландов удалось понять, откуда берется любопытство
04:11
Общество
Юрист рассказал, за какие надписи на стенах можно оказаться в тюрьме
04:08
Происшествия
Кабаны напали на женщину в Риме и отобрали продукты
04:00
Шоу-бизнес
Маркетолог оценил отказ кинотеатров в России от голливудских фильмов
03:53
Общество
Московский метрополитен отметит 86-летие парадом поездов и конкурсами
03:50
Общество
На какие льготы могут рассчитывать многодетные семьи в РФ в 2021 году
03:50
Общество
Принц Гарри заявил, что отец заставил пройти его через «боль и страдания»
03:47
Наука
Ученые заявили о сватовских обычаях в муравьиных колониях
03:35
Общество
Филипа Сейдж рассказал о роскошном образе жизни ведущих Top Gear
Все новости
15 мая 05:00
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
04:52
Политика
Госдеп США озвучил ожидания от предстоящей встречи Лаврова и Блинкена
04:51
Экономика
Российский финансист предупредил о повышении долларовой инфляции
04:48
Происшествия
Десять человек пострадали в страшном ДТП под Красноярском
04:47
Общество
Ургант поделился редким кадром с женой Натальей с каникул в США
04:46
Происшествия
Петербуржец рискует сесть за решетку из-за банки черной икры
04:46
Общество
Всего за три дня в павильонах «Здоровой Москвы» обследовались 7 тыс. человек
04:45
Общество
Роскомнадзор заинтересовался компаниями-пользователями VPN-сервисов
04:31
Происшествия
Спасатели спустили получившего солнечные ожоги альпиниста с Эльбруса
04:31
Общество
Жителей европейской части России ожидают дожди и грозы с середины недели
04:30
Технологии
WhatsApp начинает удалять аккаунты, которые не приняли новые правила
04:17
Общество
Минпромторг назвал стоимость вакцин от коронавируса
04:13
Наука
Ученым из Нидерландов удалось понять, откуда берется любопытство
04:11
Общество
Юрист рассказал, за какие надписи на стенах можно оказаться в тюрьме
04:08
Происшествия
Кабаны напали на женщину в Риме и отобрали продукты
04:00
Шоу-бизнес
Маркетолог оценил отказ кинотеатров в России от голливудских фильмов
03:53
Общество
Московский метрополитен отметит 86-летие парадом поездов и конкурсами
03:50
Общество
На какие льготы могут рассчитывать многодетные семьи в РФ в 2021 году
03:50
Общество
Принц Гарри заявил, что отец заставил пройти его через «боль и страдания»
03:47
Наука
Ученые заявили о сватовских обычаях в муравьиных колониях
03:35
Общество
Филипа Сейдж рассказал о роскошном образе жизни ведущих Top Gear
Все новости

Ученым из Нидерландов удалось понять, откуда берется любопытство

Наука
Ученым из Нидерландов удалось понять, откуда берется любопытство
ru.wikipedia.org  /  Aaron Logan / CC BY 1.0

Амстердам, 15 мая. Ученые из Нидерландов пришли к выводу, что любопытство становится причиной возникновения сознания у живых существ.

Любопытство как явление не несет в себе рациональных причин, поскольку строится на импульсивной жажде познания, но долгое время ученым не удавалось выяснить причины его появления и механизм работы, сообщает Science.

Исследование проводилось на мышах. Грызунам позволили выбирать между несколькими вариантами то, что ей больше всего интересно, и таким способом обнаружили специфическую для клеточного типа мозговую цепь любопытства и поведения, направленного на поиск новизны. Мыши больше интересовались неизученными и незнакомыми предметами, такой же результат показали обезьяны, и у тех, и у других во время исследования наблюдалась повышенная активность некоторых нейронов.

Недавно американские ученые выяснили, что многие виды рака пищевода включают в себя древнюю вирусную ДНК. По мнению специалистов, ДНК была встроена в геном много лет назад.

ученые мыши любопытство
Комментировать
Самое популярное
Установлена причина, почему стрелок из Казани расстрелял именно 8 «А» класс
Общество 408453 12 мая 2021
Установлена причина, почему стрелок из Казани расстрелял именно 8 «А» класс
Власти Татарстана обеспокоены фейками о трагедии в казанской школе
Происшествия 121218 12 мая 2021
Власти Татарстана обеспокоены фейками о трагедии в казанской школе
Военный летчик объяснил отогнавший французов «жест» российского Су-30
Армия 119122 13 мая 2021
Военный летчик объяснил отогнавший французов «жест» российского Су-30
Реакцию россиян на человека с символикой Украины сняли на видео
Общество 87012 13 мая 2021
Реакцию россиян на человека с символикой Украины сняли на видео
Украинский пограничник иронично ответил на вопрос о российских войсках в Крыму
Армия 29810 13 мая 2021
Украинский пограничник иронично ответил на вопрос о российских войсках в Крыму
Все новости / Наука / Ученым из Нидерландов удалось понять, откуда берется любопытство
Рейтинг@Mail.ru