Ученым из Нидерландов удалось понять, откуда берется любопытство

Амстердам, 15 мая. Ученые из Нидерландов пришли к выводу, что любопытство становится причиной возникновения сознания у живых существ.

Любопытство как явление не несет в себе рациональных причин, поскольку строится на импульсивной жажде познания, но долгое время ученым не удавалось выяснить причины его появления и механизм работы, сообщает Science.

Исследование проводилось на мышах. Грызунам позволили выбирать между несколькими вариантами то, что ей больше всего интересно, и таким способом обнаружили специфическую для клеточного типа мозговую цепь любопытства и поведения, направленного на поиск новизны. Мыши больше интересовались неизученными и незнакомыми предметами, такой же результат показали обезьяны, и у тех, и у других во время исследования наблюдалась повышенная активность некоторых нейронов.

Недавно американские ученые выяснили, что многие виды рака пищевода включают в себя древнюю вирусную ДНК. По мнению специалистов, ДНК была встроена в геном много лет назад.