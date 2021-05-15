Юрист рассказал, за какие надписи на стенах можно оказаться в тюрьме

Москва, 15 мая. Управляющий партнер петербургского офиса коллегии адвокатов Pen & Paper Алексей Добрынин рассказал, за какие надписи на стенах можно отправиться в тюрьму.

Юрист отметил, что сопровождающимся повреждением чужого имущества нарушением общественного порядка считается нанесение на стены нецензурных надписей и рисунков. В большинстве случаев нарушителей наказывают штрафом или административным арестом на срок до 15 суток.

«Но если в результате надпись невозможно стереть ни мылом, ни тряпкой, а результат такого «творчества» причинил значительный материальный ущерб владельцу имущества, такие действия могут быть квалифицированы уже по статье уголовного кодекса РФ», — цитирует адвоката РИА Недвижимость.

К примеру, до двух лет лишения свободы предусмотрено за умышленное повреждение чужого имущества (статья 167 УК РФ). К таким деяниям можно отнести надпись на заборе частного дома. Под арест можно попасть за надписи в общественных местах — статья 214 УК РФ (вандализм).

Наиболее строгое наказание предусмотрено за публичные призывы к экстремистской и террористической деятельности — статьи 280 и 205.2 УК РФ. За такие проступки наказывают лишением свободы на срок до четырех и пяти лет лишения свободы соответственно, уточнил Добрынин.

Ранее тверской районный суд приговорил к ограничению свободы студентку журфака МГУ Ольгу Мисик и двоих ее друзей Ивана Воробьевского и Игоря Башаримова за акцию у Генпрокуратуры. По версии правоохранителей, трое злоумышленников облили краской будку у здания Генеральной прокуратуры РФ и повесили оскорбительный баннер.