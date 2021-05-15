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15 мая 05:00
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
04:52
Политика
Госдеп США озвучил ожидания от предстоящей встречи Лаврова и Блинкена
04:51
Экономика
Российский финансист предупредил о повышении долларовой инфляции
04:48
Происшествия
Десять человек пострадали в страшном ДТП под Красноярском
04:47
Общество
Ургант поделился редким кадром с женой Натальей с каникул в США
04:46
Происшествия
Петербуржец рискует сесть за решетку из-за банки черной икры
04:46
Общество
Всего за три дня в павильонах «Здоровой Москвы» обследовались 7 тыс. человек
04:45
Общество
Роскомнадзор заинтересовался компаниями-пользователями VPN-сервисов
04:31
Происшествия
Спасатели спустили получившего солнечные ожоги альпиниста с Эльбруса
04:31
Общество
Жителей европейской части России ожидают дожди и грозы с середины недели
04:30
Технологии
WhatsApp начинает удалять аккаунты, которые не приняли новые правила
04:17
Общество
Минпромторг назвал стоимость вакцин от коронавируса
04:13
Наука
Ученым из Нидерландов удалось понять, откуда берется любопытство
04:11
Общество
Юрист рассказал, за какие надписи на стенах можно оказаться в тюрьме
04:08
Происшествия
Кабаны напали на женщину в Риме и отобрали продукты
04:00
Шоу-бизнес
Маркетолог оценил отказ кинотеатров в России от голливудских фильмов
03:53
Общество
Московский метрополитен отметит 86-летие парадом поездов и конкурсами
03:50
Общество
На какие льготы могут рассчитывать многодетные семьи в РФ в 2021 году
03:50
Общество
Принц Гарри заявил, что отец заставил пройти его через «боль и страдания»
03:47
Наука
Ученые заявили о сватовских обычаях в муравьиных колониях
03:35
Общество
Филипа Сейдж рассказал о роскошном образе жизни ведущих Top Gear
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Кабаны напали на женщину в Риме и отобрали продукты

Происшествия
Кабаны напали на женщину в Риме и отобрали продукты
pixabay.com

Рим, 15 мая. Дикие кабаны окружили женщину на стоянке возле супермаркета в столице Италии. Об этом сообщает The Guardian.

Согласно снятому очевидцами видеоролику, семейство кабанов окружило женщину и вынудило ее бросить пакеты с продуктами. Часть покупок они стали есть прямо на месте, часть из них утащили с собой. Сама итальянка не пострадала, она осталась наблюдать за животными.

Издание отмечает, что в Риме нападения кабанов случались и ранее. За последние десять лет в Италии выросло более чем вдвое число этих животных — теперь оно составляет два миллиона особей. На фоне режима самоизоляции они все чаще стали появляться на улицах.

Как стало известно ранее, жителям одного из домов по улице Рабочей столицы Мордовии приходится делить кров с грызунами. Гигантские крысы без страха и стеснения прыгают на колени отдыхающим у подъезда и даже проникают в квартиры.

нападение италия кабаны
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