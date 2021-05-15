Кабаны напали на женщину в Риме и отобрали продукты

Рим, 15 мая. Дикие кабаны окружили женщину на стоянке возле супермаркета в столице Италии. Об этом сообщает The Guardian.

Согласно снятому очевидцами видеоролику, семейство кабанов окружило женщину и вынудило ее бросить пакеты с продуктами. Часть покупок они стали есть прямо на месте, часть из них утащили с собой. Сама итальянка не пострадала, она осталась наблюдать за животными.

Издание отмечает, что в Риме нападения кабанов случались и ранее. За последние десять лет в Италии выросло более чем вдвое число этих животных — теперь оно составляет два миллиона особей. На фоне режима самоизоляции они все чаще стали появляться на улицах.

Как стало известно ранее, жителям одного из домов по улице Рабочей столицы Мордовии приходится делить кров с грызунами. Гигантские крысы без страха и стеснения прыгают на колени отдыхающим у подъезда и даже проникают в квартиры.